Fotos zum Thema Handicap

Fürstenwalde (MOZ) Der Behindertenbeirat von Fürstenwalde ruft zu einem Fotowettbewerb unter dem Motto "Mensch - Stadt - Handicap" auf. Dabei geht es unter anderem um die Darstellung der Stärken von Menschen mit Behinderung, von Barrierefreiheit, von Selbstbestimmung und Selbstverständlichkeit der Teilhabe am beruflichen Leben, aber auch um Beiträge, die Beeinträchtigungen der Barrierefreiheit zeigen. Die eingereichten Bilder dürfen nicht älter als 24 Monate und noch nicht vorab publiziert worden sein. Eingesendet werden soll per E-Mail an info@fiks-ev.com. Einsendeschluss ist der 15. April.