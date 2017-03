Steinerne Handwerkskunst

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Keramiker aus dem gesamten Bundesgebiet hatten am Wochenende wieder zum "Tag der offenen Töpferei" geladen. Es wurden die vielfältigen Möglichkeiten des Handwerks vorgestellt und Einblicke in die Entstehung der Objekte gewährt. In Eberswalde und Umgebung waren nur Andrea Forchner und Stefan Laub bei der Arbeit anzutreffen. Dafür wurde das idyllisch gelegene Atelier am Finowkanal mit Blick auf die Drahthammerschleuse mit reichlich Publikumszustrom belohnt.