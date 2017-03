Entspannende KreativitÃ¤t

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Was passiert, wenn aus Leidenschaft ein Hobby wird, zeigte am Sonnabend Marita Möller beim ersten Tag ihres offenen Ateliers.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558849/

Es war ein ständiges Kommen und Gehen in der Eisenhüttenstädter Fährstraße. Während Marita Möller im Keramikgarten und im Atelier Besucher willkommen hieß, sorgten Manuela Lange und Kerstin Friedrich, die sich als Hobbykeramikerinnen anschlossen, für die Bewirtung der Gäste mit Kaffee und Kuchen. "Als ich 2010 aus der Schweiz zurückkam, wo ich in einer Klinik als OP-Schwester gearbeitet habe, war das genau der richtige Zeitpunkt, um über Alternativen nachzudenken. Über Dinge, die ich vielleicht auch im Alter tun kann und so begann ich einen Kindheitstraum umzusetzen, nämlich das Kreieren von Keramik. Und so entstand Keramik mit Herz", erinnerte sich die damals 56-jährige zurück, die heute im Betrieb ihres Mannes mitarbeitet.

Aus Leidenschaft wurde Hobby, das auch andere begeisterte. Und so gibt die Designerin Kursunterricht an der Gesamtschule 3 und bringt Jugendlichen das Entspannende und Kreative ihrer Kunst nahe. An drei Nachmittagen in der Woche tut sie dies auch für alle Interessierten, die beruflich ganz anders unterwegs sind.

Am Sonnabend begutachteten die Gäste nicht nur die der Vollendung entgegen sehenden Rohformen in den Atelierregalen, sondern auch die fertigen Produkte im Gartenpavillon und fanden Gefallen vor allem an den Ostersachen. "Mir macht das ganz einfach Spaß", sagte Marita Möller, die sich in dieser Richtung auch fachlich bei Workshops und Seminaren weiterbildet.

Was ist das faszinierende an dieser gestaltenden Kunst? Für Manuela Lange und die anderen Frauen des Keramikzirkels sind das Entspannung, Kreativität und die Gemeinschaft Gleichgesinnter, die sich gegenseitig ergänzen. Die Vielfalt der gezeigten Produkte und Kunstwerke lassen nur erahnen, welche Gedanken bei der Gestaltung eine Rolle spielen. Der Fantasie des Betrachters zumindest sind keine Grenzen gesetzt und die konnte am Tag der offenen Tür im Atelier Möller wahrlich spazieren gehen. Der letzte seiner Art war es bestimmt nicht.

Anmeldungen und Infos zu Kursen unter Telefon 0151 24147273