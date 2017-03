Startschuss fürs große Krötenwandern

artikel-ansicht/dg/0/

Norbert Wilke, der Vorsitzende der Grünen Liga Oberhavel, der die Aktion seit 17 Jahren organisiert und begleitet, ist zufrieden. Gut 25 Helfer haben sich am Morgen eingefunden, um den Krötenzaun aufzubauen. Bereits im Vorfeld wurde mit einem Flug ein etwa 50 Zentimeter breiter Streifen hergerichtet, an dessen Rand die grüne Folie als Hindernis aufgestellt wird. "Uns bleibt für den Aufbau des Krötenzaunes nur das Wochenende", erklärt Wilke. "Wenn es in den kommenden Tagen warm und feucht wird, dann geht die Wanderung richtig los." Bereits vor einigen Tagen hatte er festgestellt, dass die ersten Amphibien unterwegs sind. Vor 17 Jahren hatten die Naturschützer erstmals einen Krötenzaun an der Landesstraße 22 zwischen Keller und Schönermark errichtet. Klaus Krüger aus Keller hatte vor etlichen Jahren auf der Fahrt zur Arbeit auf der Straße die wandernden Amphibien entdeckt. Jetzt ist er derjenige, der jeden Morgen die Eimer kontrolliert. Dazu muss er den 500 Meter langen Zaun zu Fuß ablaufen, die Eimer leeren, die Tiere bestimmen, um sie dann über die Straße zum Jordansee zu bringen, in dem sie laichen. Die Tiere überwintern im nahen Wald. Die Wanderung dauert etwa sechs Wochen.