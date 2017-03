Zuversicht mit Nadel und Nagel

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1558851/

Frühlingshaft war das Wetter nicht gerade zum Frühlingsfest in dem Geschäftshaus an der Rosa-Luxemburg-Straße, das die Schwedter meist nur mit Aldi, später Penny verbinden. Der Markt ist zu. Im Obergeschoss gibt es eine Freikirche und ein Flüchtlingsprojekt. Aber zumindest regnete es nicht und ein paar Angebote wie das Bobbycar-Fahren, eine Hüpfburg und ein Imbiss und Café unterm Pavillon konnten draußen stattfinden.

Die Organisatoren des Frühlingsfestes, Mitarbeiter des Stadtteilprojektes "Zukunftsinsel" in der Felchower Straße, tauften mutig die wenig bekannte Adresse in Talsand-Center, sprachen Akteure im Stadtteil an und gewannen einige Mitstreiter für ihr Fest, genauer: vor allem Mitstreiterinnen. Die beiden jungen Logopädinnen Tina Braun und Marisa Braun, die im Februar ihre Praxisgemeinschaft "Sprachschmiede" im Ärztehaus am Brechtplatz gründeten, erklärten sich prompt bereit, mit einem Infostand zu kommen. Sylvia Wegener vom Netzwerk Gesunde Kinder kam mit der Bobbycar-Bahn. Rosita Beyer, die seit 15 Jahren die Bäckerei "Ofenfrisch & Lecker" in der Bertha-von-Suttner-Straße betreibt, bot "Zukunftsburger", Obstsalat und Kuchen an. Gitta Bielert vom Bauspielplatz im Schulgarten brachte erste Frühlingsblüher mit und Fensterbänke, Fledermauskästen und sogar eine Gartengarnitur aus Holz, die Teilnehmer des Bauspielplatzes aus alten Holzpaletten zusammengenagelt haben.

Den Clou des Frühlingsfestes hat Eva Ulbricht von der Zukunftsinsel jedoch in der jungen Mutter und selbstständigen Unternehmerin Christin Rehda gefunden. Die Schwedterin hat sich vor vier Monaten mit dem Nagelstudio "Gut genagelt" und der Produktion selbstentworfener Mode "Gut genadelt" selbstständig gemacht. Aus Baumwoll-Jersey-Stoff mit lustigen Motiven und frechen Sprüchen entstehen unter ihren und den Fingern ihres Mannes Christian an der Nähmaschine modische Unikate für Kinder und Frauen, darunter Mützen, Kleider, Loops, Pullover.

Gemeinsam mit der Zukunftsinsel, in der sie Nähkurse anbietet, stellte Christin Rehda zum Frühlingsfest eine Modenschau auf die Beine, die viel Beifall bekam. Heike Rosenthal vom UBV gab dabei als Moderatorin ihr Debüt und die Kinder mit den Cinderellakleidchen oder Freizeitanzügen und Frauen in Raglanshirts oder brustbetonten Blusen hatten sichtlich Spaß an ihrer ersten großen Modenschau.Auch die evangelische Christengemeinde und die Offen-Spiel-Bar aus dem Center beteiligten sich am Frühlingsfest. "Wir haben in Schwedt so viele tolle Angebote, ich verstehe gar nicht, wenn viele immer nur meckern. Ich habe sieben Jahre in Kiel gelebt und finde, dass es in unserer Stadt so viel mehr für Kinder und Familien gibt", sagt die gebürtige Schwedterin Christin Rehda.

Mit solchen Festen, dem anstehenden Osterfeuer im Schulgarten, dem Mitbringfrühstück jeden dritten Montag im Monat und Bewegungs- sowie Back- und Kochkursen, will die Zukunftsinsel noch mehr Schwedter aus den Stadtteilen Waldrand, Talsand und Kastanienallee gewinnen, mitzumachen und aktiv zu werden. Ihr Projekt wird von der Stadt und vom Bund gefördert.