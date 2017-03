Firmen laden Schüler zum Schnuppern ein

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Eberswalde (MOZ) Auf dem Weg zum Traumberuf sind auch Barnimer Schüler beim Brandenburger Zukunftstag am 27. April eingeladen. "Alles ist möglich - finde den Beruf, der zu Dir passt!" - so die Überschrift der landesweiten Aktion. Den Lieblingsplatz in einem Betrieb ihrer Wahl können sich die Jugendlichen online unter www.zukunftstagbrandenburg.de sichern. Unternehmen, die an diesem Tag den Fachkräftenachwuchs empfangen möchten, stellen ihre Plätze ebenfalls online.