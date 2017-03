Spaß zwischenHolzschwerten und Met

artikel-ansicht/dg/0/

Schmachtenhagen (OGA) Bei den germanischen Völkern war Thor eine starke göttliche Macht. Für Thomas Thun aus Berlin spielt das Symbol dieses Gottes, der Hammer, bei der Ausübung seines Handwerkes als Schmied eine große Rolle. Am Wochenende schlug er auf dem Mittelaltermarkt in Schmachtenhagen am Amboss glühende Eisen.

Der Mittelaltermarkt ist seit Jahren ein fester Bestandteil im Jahresprogramm des Oberhaveler Bauernmarktes und zieht Menschen aus ganz Brandenburg und Berlin an. Zahlreiche Händler, Handwerksleute, Vaganten und fahrende Spielleute sorgten für ein buntes Marktspektakel.

Während auf der Tenne Freunde des Line-Dance die Tanzfläche zur Musik der Band Flying High bevölkern und sich die Rübensuppe mit Entenfleisch im Brotteig, Krustenbraten oder ganze Forellen mit deftigen und rustikalen Beilagen schmecken lassen, geht es im Freien mittelalterlich zu.

Dort ziehen Spielleute mit Dudelsack und Trommeln durch die Gegend und unterhalten die Menschen mit ihren Liedern. Der Platz, mit einigen Ständen gesäumt, ist am Sonnabendmittag noch wenig bevölkert. Um eine Feuerschale sitzt unter anderem Bernd Parey aus Berlin. Auf dem Schoß sein zweijähriger Sohn Nicklas. Neben ihm sitzt Sohn Raphael. Der Vierjährige wartetegeduldig auf sein Stockbrot. Sein Vater hält drei davon über die Flammen. "Wir sind öfter hier und fahren gern mit der Eierbahn", schwärmt er und genießt mit seiner Familie sichtlich das Mittelalterfest. Dazu passt die Musik der Spielleute wunderbar. Nur der jungen Hündin Veda ist die Trommel zu laut. Der zwölf Wochen alte Vierbeiner verkriecht sich zitternd unter dem Stand seiner Besitzer, Nadine Hammes und Thomas Weber aus Hamburg. Während er, gekleidet im mittelalterlichen Gewand und mit geflochtenem Kinnbart, seine Hündin beruhigt, entdeckt Joel aus Malz einen Stand mit Lederwaren, Holzschwertern und zahlreichen Ritterhelmen.

Diese sind aus Pappe gebastelt und mit Metallic-Farbe bepinselt. Sie sehen aus wie echt. Der Sechsjährige probiert zwei verschiedene Modelle uf und überredet seine Großmutter, ihm den Augenschlitz-Vollvisierhelm für knapp 20 Taler zu kaufen - mit Erfolg.

Derweil probieren einige Gäste am Stand nebenan von den selbstgemachten verschiedenen Essigen und Ölen. "Bärlauch-Öl ist unser absoluter Renner", schwärmt Nadine Hammes. Für die Herstellung ihrer Produkte durchstreift sie im Frühjahr die Wälder. Auch in diesem Jahr soll es bald wieder losgehen.

Auf den Geschmack kommt man bei Alex, dem Met-Sieder. Alex Mertens kommt aus Österreich und präsentiert Weine aus eigenem Anbau. Unter anderem in interessanten Kreationen wie Met pur, Met mit Whisky, Amaretto, Rum, Met mit Vanille, Muskatnuss und Gewürznelken und Chili in Cayennepfeffer. Wer von Letzterem eine Kostprobe nimmt, spürt ein leichtes Brennen und Minuten später wohlige Wärme im Magen.

Am Stand gegenüber lockt der Klang von Hammerschlägen neugierige Gäste an. Thomas Thun legt dort immer wieder Eisen ins Feuer, das er mit einem Blasebalg entfacht, um die Temperatur der glühenden Steinkohle bei 800 bis 1 300 Grad Celsius zu halten. Er ist dabei, einen kleinen Thorhammer herzustellen. "Es ist das Schutzsymbol des Gottes Thor und symbolisiert die Fruchtbarkeit. Frauen wird er zur Hochzeit in den Schoß gelegt", weiß er den Gästen zu erzählen und hält sie mit weiteren überlieferten Geschichten aus dem Mittelalter in seinem Bann.