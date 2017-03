Wanderung auf den Spuren der Schlacht

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Der Verein "Seelower Höhen" lädt am Sonntag zur Geschichtswanderung unter dem Motto "Reitwein 1945" ein. Treff ist um 10 Uhr an der Gaststätte "Zum Heiratsmarkt". Manche nennen ihn "das Verdun des Ostens" - den Reitweiner Sporn. Der zweieinhalb-stündige Rundgang auf dem markanten Ausläufer der Seelower Höhen bietet einen Blick auf die größte Schlacht auf deutschem Boden am Ende des Zweiten Weltkrieges. Enrico Holland vom Verein "Seelower Höhen" und Museumsführer in der Gedenkstätte zeigt zahlreiche Spuren der harten Kämpfe des Frühjahrs 1945, darunter Schukows einstigen Gefechtsstand. Zur Tour gehört ein Mittagsbuffet im Reitweiner Heiratsmarkt.