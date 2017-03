Gute Gespräche, leckere Häppchen

artikel-ansicht/dg/0/

"Ich freue mich für euch, dass ihr diesen Verein gegründet habt und wünsche euch viel Schaffenskraft", sagte Feuerwehrmann Werner Grundmann über die Interessengemeinschaft Feuerwehr Wriezen. "Wenn ihr solange in der Feuerwehr bleiben könnt, wie ich es bin, dann könnt ihr euch beglückwünschen", fügte der 80-Jährige hinzu, der im Januar seine 66-jährige Mitgliedschaft bei der Wehr feierte.

Vor diesem Einsatz zog nicht nur die Wehrführung ihren Hut, sondern auch alle anderen Gäste im Plauderstübchen. Nickende Zustimmung gab es unter anderem von Stadtbrandmeister Thomas Keil, der zudem das Engagement des neu gegründeten Vereins würdigte. "Ich freue mich über die Unterstützung für die Feuerwehr. Der Verein soll möglichst lange bestehen bleiben und einen gemeinsamen Nenner zwischen Feuerwehr, Stadt und Bürgern schaffen", sagte Keil.

In den vergangenen Monaten hatte die Interessengemeinschaft bereits einige ihrer gesetzten Ziele umsetzen können. So wurden etwa in jüngster Zeit 35 Fleecejacken an die aktiven Frauen und Männer der Wriezener Ortswehr übergeben. Ihre innere Verbundenheit sollen die Mitglieder damit auch bei öffentlichen Auftritten und Einsätzen nach außen demonstrieren können, sagte der Vereinsvorsitzende Hannes Möller.

Als Ziel hat sich der Verein zudem die Unterstützung der Alters- und Ehrenabteilung sowie des Nachwuchses in der Jugendwehr gesetzt. "Wir wollen den Feuerwehrgedanken fördern und möglichst bei allen Funktionen helfend zur Seite stehen", sagte Hannes Möller. Immerhin seien den Mitgliedern zahlreiche Rettungsaktionen und Hilfsleistungen zu verdanken, so Möller. "Das ist ein Ehrenamt, bei dem die Mitglieder teilweise ihr Leben riskieren", betonte der 23-Jährige.

Ein weiteres Thema, bei dem der Verein vermittelnd zur Seite stehen möchte, ist der marode Zustand des Feuerwehrgerätehauses. "Es schmerzt mich schon manchmal sehr, wenn ich sehe, das unsere hochwertigen Fahrzeuge in dem maroden Haus unterkommen müssen", sagte Ortswehrführer Robby Menzel.

Gegründet hatte sich die Interessengemeinschaft zu einem historischen Datum: dem 15. September 2016. Im gleichen Monat vor 161 Jahren feierte die Wriezener Wehr ihre Geburtstunde und ist damit die älteste registrierte Freiwillige Feuerwehr im Land Brandenburg.

Noch immer wartet die Interessengemeinschaft nun auf ihre offizielle Bestätigung als gemeinnütziger Verein vom Finanzamt. "Politisch und religiös sind wir ein neutraler Verein", bestärkte Hannes Möller den Gedanken der Gemeinnützigkeit.

Zu den gesetzten Aktionen kann auch der Frühlingssempfang am Freitagabend selbst gezählt werden. Immerhin bot die Veranstaltung Gelegenheit zu lobenden und kritischen Worten sowie zum Austausch. Nicht eingeladen war Bürgermeister und Brandschutzträger Uwe Siebert. Im Vorfeld hatte es einige Komplikationen mit der Organisation der Veranstaltung gegeben, sagte Hannes Möller. So seien die Beförderungen, die einige der Feuerwehrmitglieder von der Interessengemeinschaft zum Frühlingssempfang erhalten sollten, von der Stadt nicht unterschrieben worden und konnten damit nicht ausgehändigt werden, kritisierte Ortswehrführer Robby Menzel. "Für mich ist es nicht nachvollziehbar, warum der Bürgermeister die Beförderungen bei anderen Ortswehren unterschrieben hat, auch wenn er dort nicht eingeladen war", drückte Robby Menzel sein Bedauern aus.

Ehrungen für Treue Dienste und erfolgreich bestandene Ausbildungen aus dem vergangenen Jahr konnte der Verein dennoch verleihen. Robby Menzel und Stadtjudendwartin Anja Rosch berichteten zudem über die Einsätze der Wehr im vergangenen Jahr - dazu mehr in der Mittwochsausgabe des Oderland Echos.

Dank für die Unterstützung sprach Hannes Möller allen Förderern und Mitgliedern aus. Mit 41 Aktiven sei die Interessengemeinschaft wieder ein wenig gewachsen, freute sich Möller.