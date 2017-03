Die Romy aus dem Osten

artikel-ansicht/dg/0/

Hoppegarten (MOZ) Dokumentarfilme spiegeln im wahrsten Sinn des Wortes das Leben wider. Es sind Menschenschicksale, die man erleben kann, die einen nicht loslassen. Und das trifft auch für "Ich will da sein - Jenny Gröllmann" zu. Die biografische Erzählung von Regisseurin Petra Weisenburger wird zum Auftakt des zweiten Jahrgangs der Reihe "Einfach sehen!" am 24. März um 20 Uhr im Gemeindesaal, Lindenallee 14, in Anwesenheit der Regisseurin zu sehen sein.