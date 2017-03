Somalia erobert viele Herzen

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) An die 100 der zeitweise in Eberswalde lebenden 1000 Flüchtlinge kommen aus Somalia. Um ihre Kultur, ihre Traditionen und ihre Hoffnungen ging es am Sonnabend auf einem Fest der Begegnungen, das beim gemeinsamen Speisen, Tanzen und Reden wie im Fluge verging.

Im Saal des Bürgerbildungszentrums an der Puschkinstraße 13 lassen sich Frauen, Männer und Kinder vom Folklore-Rhythmus treiben. Dass die Musik aus dem Smartphone kommt und weit und breit kein Trommler zu sehen ist, schmälert keineswegs die Begeisterung. An den Tischen neben der Tanzfläche gehen die Gespräche trotz des ohrenbetäubenden Lärms irgendwie weiter. Und in der Ecke werden die letzten Reste des Buffetts geplündert.

"Wenn wir uns gegenseitig kennenlernen, klappt auch die Integration besser", sagt Barbara Bunge, die im Eberswalder Rathaus als Referentin für soziale Angelegenheiten tätig ist. Deshalb unterstütze die Stadt Aktionen wie den ersten somalischen Abend, den die Bürgerstiftung Barnim-Uckermark in Kooperation mit dem Runden Tisch "Willkommen in Eberswalde" und der Kreisverwaltung Barnim organisiert hat. Sie sei den 150 bis 200 ehrenamtlich wirkenden Eberswalderinnen und Eberswaldern für ihren unermüdlichen Einsatz in der Flüchtlingshilfe ungemein dankbar, fügt Barbara Bunge hinzu. Inzwischen stehe nicht mehr die nackte Versorgung an erster Stelle. Es sei wichtiger geworden, den Neubürgern aus aller Welt das Einleben zu erleichtern.

Dass beim Fest der Begegnung das ostafrikanische Land im Mittelpunkt steht, ist Fatuma Musa Afrah zu verdanken, die sich als somalisch-stämmige Aktivistin bezeichnet, vor zwei Jahren nach Deutschland kam und mittlerweile in Berlin zu Hause ist. "Meine Freunde und Bekannten haben mir erzählt, wie herzlich sie in Eberswalde aufgenommen wurden. Da ist es höchste Zeit, auf unsere Art Danke zu sagen", betont die junge Frau, die Somalia nach wie vor im Herzen trägt. "Dort herrscht gerade eine schreckliche Dürre. Täglich sterben 150 Menschen, weil zuvor die Tiere verendet sind, die sie zum Überleben brauchen", sagt Fatuma Musa Afrah, die zur Unterstützung eine Spendenbüchse aufgestellt hat, weil sie helfen will, anstatt sich mit Elend und Not im ohnehin durch Dauerbürgerkriege und Regierungskrisen zerrütteten Somalia abzufinden.

Zu denen, die es in ihrer alten Heimat nicht mehr ausgehalten haben, gehört Ahmed Farah, der seit sechs Jahren in Eberswalde lebt und noch immer nicht weiß, ob und wie lange er bleiben darf. "Zwei meiner drei Kinder sind hier geboren, sie gehen hier in die Schule und in die Kita", sagt der Familienvater, dem die Ungewissheit und das Warten die letzte Kraft kosten. "So lange mein Status nicht geklärt ist, darf ich weder eine Ausbildung beginnen, noch eine Arbeit annehmen", bedauert Ahmed Farah.

Am Buffett schaut derweil Mahamed Farhan Kanin zu, wie den Feiernden die exotischen Speisen schmecken, die er am Vormittag mit bis zu zehn Helfern zubereitet hat. "Reis mit Lamm ist der Renner", freut sich der Koch. Doch auch das Canjeero, ein pfannkuchenartiges Brot, habe begeisterte Abnehmer gefunden. Gleiches gelte für die Nudeln. "In unserer Küche treffen sich der Orient und Italien", sagt Mahamed Farhan Kanin, der seit zwei Jahren Eberswalder ist.

"Früher bin ich durch die Welt gereist, heute, wo es wegen der Kinder nicht mehr geht, kommt die Welt nach Eberswalde", sagt Janana Klemm aus Niederfinow. Die Flüchtlinge würden für kulturelle Vielfalt sorgen und den grauen Alltag bunter machen.

Für den Stadtverordneten Carsten Zinn vom Alternativen Wählerbündnis Eberswalde ist das Fest "überaus gelungen". Schade sei allerdings, das wieder einmal fast nur die üblichen Verdächtigen zum Feiern gekommen seien. "Wo bleibt Otto-Normal-Eberswalder?", fragt er.