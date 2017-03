Jugendklub öffnet wieder regelmäßig

artikel-ansicht/dg/0/

Im Streit mit dem Seelower Schützenverein über Nutzungszeiten des örtlichen Schießstandes schlug sie versöhnliche Töne an: "Da haben die Schützen ja recht, wenn es wieder einmal Probleme gibt, sollten wir besser gleich direkt miteinander reden." Mitglieder des Gemeinderates kritisierten unterstützt von ihrer Bürgermeisterin jedoch zugleich, dass für die Schützen - im Gegensatz zu üblichen Mittagsruheregeln - offenbar unverständliche Ausnahmen existieren. Die Auseinandersetzung betrifft die Nutzung des Schießstandes zwischen 12 und 15 Uhr. Für die Eltern und Kinder der Kita konnte Bärbel Mede hingegen etwas Positives verkünden, in den nächsten Tagen soll aus einer Vielzahl von Bewerbern, für eine Stelle auf 450-Euro-Basis, ein neuer Hausmeister für die Kindereinrichtung ausgewählt werden. Verbessern könnte sich ab Ostern auch die Verkehrsanbindung des Ortes in Richtung Seelow.