1. FC Frankfurt lässt Schlagkraft vermissen

Wer keine Tore schießt, kann auch nicht gewinnen. Nicht zum ersten Mal wird Frankfurts Trainer Robert Fröhlich dieser Satz in den Sinn kommen, denn erneut konnte der 1. FC Frankfurt eine gute Leistung nicht zumindest mit einem Punktgewinn krönen. Mit dem 0:2 in Altlüdersdorf warten die Oderstädter mittlerweile seit acht Spielen auf einen Sieg.

"Uns fehlt einfach ein Stürmer, der die Tore macht", so der Coach enttäuscht nach der Partie. "Kampf, Wille, Einsatzbereitschaft. Wir zeigen, dass wir Oberliga-reif sind, aber wir belohnen uns nicht." Die erste halbe Stunde hatten ganz klar die Abwehrreihen die Oberhand, spielte sich vieles zwischen den Strafräumen ab. In der Spitze riskierte der Frankfurter Muhamed Tahiri so manches Dribbling, wurde durch die nachrückenden Felix Matthäs und Erik Huwe immer wieder unterstützt. Doch der letzte entscheidende Pass fehlte. Dem Gastgeber erging es ähnlich. Auch hier war gegen einen gut organisierten Defensivverbund kein Durchkommen.

Mit zunehmender Spieldauer wurde der Gast mutiger. So verpasste Dennis Hildebrandt eine Freistoßflanke nur um Zentimeter (29.). Besser machte es Huwe, der die Kugel genau mit dem Kopf traf, in Altlüdersdorfs Torhüter Younes Itri jedoch seinen Meister fand (35.). In dieser Phase, als die Oderstädter das Geschehen im Griff hatten, gerieten sie in Rückstand. Einmal konnte sich Ricky Djan-Okai durchsetzen, brachte jedoch nur ein Schüsschen aufs Tor. Philipp Reschke im Frankfurter Kasten hatte den Ball sicher, ließ ihn jedoch wieder aus der Hand rollen, so dass Faruk Sentürk nur noch einschieben musste. Was für ein Fauxpas des Keepers.

In den zweiten 45 Minuten wurde das Geschehen offener. Zum einen, weil die Frankfurter offensiver agierten, zum anderen, weil nun auch der Gastgeber die endgültige Entscheidung suchte. Die gefährlichen Situationen vor beiden Toren häuften sich, glasklare Torchancen waren jedoch weiterhin Mangelware. So lebte das Spiel vor allem von der Spannung.

Mit der Einwechslung von Offensivmann John Lukas Sauer 20 Minuten vor Spielende setzte Trainer Fröhlich alles auf eine Karte, ließ hinten auf Dreierkette umstellen. Die Folge: Das Geschehen verlagerte sich vor das Gehäuse der Gastgeber. Doch so sehr sich die Frankfurter mühten, durch Sauer (80.) und auch Matthäs (81.) den gegnerischen Torhüter prüften, die Durchschlagskraft fehlte. Stattdessen kassierten die aufgerückten Frankfurter durch einen Konter das 0:2. Erneut sah Torhüter Reschke nicht gut aus, als er eine flache Eingabe von Djan-Okai durchrutschen ließ.

Frankfurt: Reschke - Peschke (70. Sauer), Hildebrandt, Asani, Wiedenhöft - Zimmer (78. Grothe), Zielinski, Huwe, Fiebig (64. Madjouka) - Felix Matthäs - Tahiri

Tore: 1:0 Sentürk (38.), 2:0 Djan-Okai (88.)

Schiedsrichter: Daniel Köppen (Nichel) - Zuschauer: 162