Reime über Fliegen und Idioten

Fürstenwalde (MOZ) Frauentagsfeier mal ganz anders - die Linke in Fürstenwalde praktiziert das seit einigen Jahren. Funktionäre lesen Mitgliederinnen etwas vor. So war das auch am Sonnabend in einem Raum auf dem historischen Hof von "Mords Eck" in der Schlossstraße. Die Akteure waren diesmal der Stadtvorsitzende der Partei, Stephan Wende, und sein Stadtverordneten-Kollege Gerold Sachse. Der Bundestagsabgeordnete Thomas Nord war wegen Heiserkeit verhindert.