Neustrelitz (MOZ) Die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde haben in der Regionalliga Nordost die ersten Punkte in diesem Jahr geholt. Der Aufsteiger gewann bei Schlusslicht TSG Neustrelitz knapp mit 1:0 (0:0) und festigte damit Tabellenplatz 15.

Einen Schritt schneller: Fürstenwaldes Martin Zurawsky (rechts) ist vor dem Neustrelitzer Luigi Campagna am Ball. © Martin Ramos

Ganze 87 Minuten hat es gedauert, bis der erste und am Ende dann auch entscheidende Treffer im Kellerduell zwischen der TSG Neustrelitz und dem FSV Union Fürstenwalde für die Gäste durch Rico Gladrow fiel. Bis dahin lieferten sich beide Mannschaften am Freitagabend ein kampfbetonte Partie unter Flutlicht.

Es war sicher keines der ansehenswerten Spiele beider Mannschaften, aber allemal spannend und niemals langweilig. Fakt war, dass beide Mannschaften die drei Punkte dringend benötigen, folglich fehlte auch bei dem einen oder anderen Spieler das nötige Selbstvertrauen.

Dennoch agierte zunächst das Schlusslicht besser. So prasselten drei Flanken in den Strafraum der Unioner, allesamt konnten zur Ecke geköpft werden, diese brachten nichts ein, selbst der folgende Schussversuch von Luigi Campagna ging am Tor vorbei (5.). Auf beiden Seiten häuften sich mit zunehmender Spieldauer die Fehlpässe, bei den daraus resultierenden Angriffen und Freistößen von Neustrelitz und Fürstenwalde mussten die Torhüter keine Paraden zeigen.

In den letzten fünf Minuten der ersten Hälfte war dann noch mal Luft anhalten bei beiden Teams angesagt. Für Fürstenwalde kamen Jakob Zwerschke und Stefan Süß jeweils nach einem Freistoß an den Ball, doch die Neustrelitzer klärten zweimal auf der Linie (41.). Jan-Ove Edeling erlief sich einen Fehlpass der Fürstenwalder Abwehr, nach seinem Querpass konnte der Ball in höchster Not aus der Gefahrenzone gespielt werden (45.).

In Halbzeit zwei das gleiche Bild, beide Mannschaften probierten im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles, um den entscheidenden Treffer zu erzielen. Beide Keeper mussten öfter am Tor vorbei schauen, als einzugreifen. Edeling (63.) und Mustafa Zazai (69.) auf der Gastgeber-Seite und Martin Zurawsky (60.), Darryl Geurts (66., 74.), Nils Stettin (73.) und Rico Gladrow (86.) verpassten für die Fürstenwalder.

Letzterer erlöste drei Minuten vor Ende den FSV Union und die mitgereisten Fans mit einem Schuss in die linke Ecke. Die Freude bei allen Spielern sprang heraus, alle rannten auf den Torschützen in Richtung Gästeblock zu und begruben ihn unter sich. Bis zum Abpfiff änderte sich nichts am Ergebnis.

Achim Hollerieth, jetzt Cheftrainer der TSG Neustrelitz und bis Ende der Hinrunde noch in Fürstenwalde, sagt: "Wir sind alle sehr enttäuscht, denn wir haben uns für dieses Spiel unheimlich viel vorgenommen. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit einige Torchancen leichtfertig liegen gelassen. Jetzt gilt es, die Jungs aufzubauen, was natürlich schwierig ist. Aber wir werden das Fußballspielen deshalb nicht einstellen."

FSV-Union-Coach Matthias Maucksch erklärt: "Ich freue mich für das Team, dass es sich für die seit Januar anhaltende Trainingsarbeit belohnt hat. Wir waren in der Anfangsphase nervös und unkonzentriert und konnten nur durch Standards für Torgefahr sorgen. In der zweiten Halbzeit sollten die zwei Einwechslungen mehr Druck nach vorne bringen und ich habe deshalb auf zwei Stürmer umgestellt. Das hat sich dann am Ende positiv für uns ausgewirkt."

TSG Neustrelitz: Junghan - Zeugner, Luksik, Pütt, Edeling, - Zazai (88. Tomita), Campagna, Schmitt (88. Abbruzzese), Schulz, Okumura - Celani,

FSV Union Fürstenwalde: Bittner - Yesilli, Süß, Zwerschke, Dervishaj - Wuthe - Zurawsky, Karaszewski (71. Mlynarczyk), Gladrow, Geurts (90. Griebsch) - Siakam (61. Stettin) Tor: 0:1 Gladrow (87.) - Schiedsrichter: Steven Greif (Westhausen) - Zuschauer: 590