G-Haus-Party überzeugt

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Wer in Oranienburg auf der Suche nach einer Möglichkeit sucht, zur Musik der 1980er-Jahre zu tanzen bis die Füße wund werden, kommt an der G-Haus-Party nicht vorbei. Die Fete im Oranienwerk ist eine der ältesten und bestbesuchten Partys in der Kreisstadt. Auch am Samstagabend war die Stimmung im Kultursaal auf dem Höhepunkt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558870/

Um 21 Uhr war die Tanzfläche schon ausgesprochen gut gefüllt, die Atmosphäre stand der in einer Berliner Disco in keinem Punkt nach. Trotz der Menge der Gäste gab es kein nervenaufreibendes Gedränge unter den Feiernden. Von Teenagern bis hin zu Mittfünfzigern, von schick zurechtgemachten Frauen bis hin zu Männern in Rockerweste war das ausgesprochen tanzfreudige Publikum bunt gemischt - und sie alle waren bester Laune. Dazu hallten wohl bekannte Klänge, beispielsweise von "a-ha" und den "Pet Shop Boys" durch das Oranienwerk.

Es ist genau dieses Konzept, das so gut bei den Partygästen ankommt. "Das ist genau die Musik aus der Zeit, als wir in der Schule Discos veranstaltet haben. Da kommen wirklich nostalgische Gefühle hoch", erinnerte sich Petra Miethe aus Oranienburg. Nostalgie war auch das Stichwort für Ingo Krause, die G-Haus-Party zu besuchen: "Ich habe früher im Kaltwalzwerk gearbeitet. Da wollte ich mir mal anschauen, wie es heute hier aussieht und was aus meiner alten Arbeitsstätte geworden ist", erzählt der Sachsenhausener. Das Ergebnis habe ihn positiv beeindruckt.

"Der DJ "Traumvision' macht wirklich gute Arbeit. Auch heute Abend hat er wieder die besten Lieder rausgesucht", sagte Andreas Hübenbenger mit lauter Stimme, damit er über die Musik hinweg zu hören war. Im Raum nebenan tummelten sich derweil weitere Gäste - bei Bier und angeregten Gesprächen. Auch Gastgeber Steffen Riehn war äußerst zufrieden mit dem Verlauf des Abends. "Es ist immer schön zu sehen, wenn die Gäste so friedlich miteinander feiern. Noch ist auch Platz für weitere Gäste", sagte der Gastronom. "Dadurch, dass auch viele bekannte Gesichter zu sehen sind, fühlt sich die G-Haus-Party für mich immer ein wenig wie ein Klassentreffen an."