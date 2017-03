artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Zum 7. Mal fand am Sonnabend das Internationale Blues-Rock-Fest in Seelow statt. Zu Gast waren vier Bands, die im Stil Deep Purples, Neil Youngs und Eric Claptons das Publikum zum Tanzen brachten. Neben beliebten Cover-Songs wurden auch viele eigene Lieder interpretiert.

Innerhalb weniger Minuten füllt sich die Tanzfläche im Seelower Kreiskulturhaus, als Jürgen Kerth seine Gitarrensaiten anspielt. "Komm' herein, mach' die Tür fest zu" stimmt er, gemeinsam mit seinem langjährigen Musikerkollegen Lothar "Lotix" Wilke, an. Seine knarzige-kräftige Stimme klingt routiniert, überzeugend und findet ohrenscheinlich Anklang beim Publikum. Mit Pfiffen wird Kerth angefeuert, als er an den Bühnenrand tritt, die Augen zusammenkneift und den Kopf hin und her wiegt.

"Das ist der Hammer, ganz große Klasse", lobt Jörg Schröther, der extra aus Potsdam angereist ist. "Ich liebe die Musik", sagt er, auf seinem T-Shirt die Zeichnung einer Gitarre mit Flügeln. "Ich bin schon zum 3. oder 4. Mal hier und begeistert. Aber auf Tino Standhaft zum Schluss freue ich mich am meisten - Tino ist 'ne Granate!" Bis zur letzten Band muss sich der Potsdamer allerdings noch gedulden. Vorher bespielen Gäste aus Schweden und Belgien den Saal. "Siena Root" aus Stockholm waren bereits 2005 in Reitwein zu Gast und begeistern mit ihrem Deep-Purple-Sound. Die Schweden spielen aber auch eigene, rockig-psychedelische Stücke, geprägt vom Klang der Hammondorgel. Ihr Outfit: Lederwesten, enge Hosen und lange Haare, die Hauptaccessoire sind. "Richtige Headbanger (Kopfschüttler)", ruft eine Frau ihrer Begleitung auf der Tanzfläche zu.

Mit seiner tiefen Stimme, die jener von Barry White in nichts nachsteht, sorgt der belgische Sänger Nico De Cock für Jubelrufe. Charmant überlässt er während Solipausen seinen Bandkollegen an Gitarre (Stef Paglia) und Bass (Geert Boeckx) die Bühne und begleitet sie währenddessen genussvoll lächelnd auf der Luftgitarre. Nach etlichen Zugaben der Belgier machen Tino Standhaft & Band den Abschluss des Festivals. Der Saal ist auch um 1.30 Uhr noch voll, mehrere hundert Menschen tanzen, pfeifen, singen laut mit.

Veranstalter Thomas Rosslau und Wolfgang Conrad vom Verein "Live in Reitwein" sind sehr zufrieden. "Wir haben den Seelower Saal ein bisschen aus seinem Dornröschenschlaf geholt", sagt Rosslau. Für das nächste Festival im kommenden Jahr sind bereits Bands angefragt.