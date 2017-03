artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Querflöte, Violine, Klavier, Bratsche, Klarinette und Saxophon: Die Palette der Musikinstrumente zur Vorstellung junger Künstler der Kreismusikschule am Sonnabend war breit. Erstmalig fand die Traditionsreihe in der Aula des Bertolt-Brecht-Gymnasiums statt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558874/

Zittrige Hände, verschüchterte Blicke: Für die meisten der jungen Kreismusikschüler war es eine Premiere - ihr erster größerer Auftritt aus der Reihe "Junge Künstler stellen sich vor".

"Lampenfieber gehört dazu", sagte Alexander Saier, neuer Leiter der Kreismusikschule Märkisch-Oderland, der sich das Konzert am vergangenen Sonnabend nicht nehmen ließ, um auch die Zweigstelle der Schule in Bad Freienwalde kennenzulernen. "Ihr müsst nicht denken, dass ich nicht aufgeregt bin, wenn ich vor so vielen Leute stehe", sagte der Musikpädagoge zu den Mädchen und Jungen. "Ohne Aufregung geht's nicht", hob er die Bedeutung der Überwindung hervor. "Gerade diese Auftritte werden eure Persönlichkeit formen." Der Leiter der Kreismusikschule will den Fokus künftig genau auf diese Persönlichkeitsentwicklung der Kinder setzen.

In dem Projekt "Kinder dirigiert" sollen die Mädchen und Jungen unter anderem lernen, wie sie ihre Körpersprache bei den Auftritten einsetzen. Die grundlegende musikalische Ausbildung stehe dafür natürlich an erster Stelle, so Saier. In den kommenden Monaten wolle er auf einer soliden Basis aufbauen, die musikalische Früherziehung erweitern und mehr Drittmittel für die Arbeit einwerben, hatte er zu seinem Amtsantritt Anfang Februar angekündigt.

"Nachmittage wie dieser sind wichtig", machte er den jungen Musikern am Sonnabend in der Aula Mut. Der Großteil des Applauses solle allerdings nicht ihm gelten, sondern den Musikschülern, engagierten Lehrern und dem Leiter der Zweigstelle in Bad Freienwalde. "Holger Witthuhn hat das hier alles auf die Beine gestellt", sagte Saier und lobte die Veranstaltung, die in den Jahren zuvor bereits zur Tradition geworden ist.

Erstmalig in dieser Tradition ließen die jungen Musiker ihre Instrumente allerdings nicht in der sonst üblichen Bad Freienwalder Konzerthalle klingen, sondern in der Aula des Bertolt-Brecht-Gymnasiums. "Das ist auch eine Premiere für uns", sagte Holger Witthuhn. "Und wie ich sehe, kommt sie gut an", blickte er in den voll besetzten Saal.

Den Auftakt der 90-minütigen musikalischen Reise machte das Nachwuchsorchester Bad Freienwalde. Mit den Titeln "Norwegian Songs" von Eward Grieg und "Detective Mood" von Martin Klaschka boten die Mädchen und Jungen eine Mischung aus Blas- und Streichklängen. Den Abschluss bildete der in der Region bereits bekannte Musikschüler Jacob Friedrich Eckert aus Falkenberg. Er zeigte sein Jazz-Talent unter anderem mit dem Titel "Summertime" aus der Oper Porgy and Bess von George Gershwin.

Die Kreismusikschule ist an 70 verschiedenen Orten im Landkreis Märkisch-Oderland aktiv. Die Stellen in Strausberg, Bad Freienwalde und Seelow gehören zu den am meisten frequentierten. Auf rund 1800 Schüler kommt die Einrichtung zur Förderung musikalischer Fähigkeiten und Talente.

Ein Privileg, das nicht alle Kinder auf der Erde haben, sagte Alexander Saier und machte auf ein neues Projekt der Kreismusikschule aufmerksam, welches sich derzeit im Aufbau befinde. "Wir wollen den Benediktinerorden in Burkina Faso, das drittärmste Land der Welt, unterstützen", erklärte der 39-Jährige. Dort soll eine Feldschule errichtet werden, in der es auch ein Musikzimmer geben soll. "Musik kann für die meisten Kinder dort eine Auszeit sein von ihrem harten Lebensalltag", sagte Saier. Er selbst war bereits in Burkina Faso und habe das Leid vieler Kinder gesehen, die dort in Goldminen arbeiten müssen, dabei teilweise verunglückt sind und oft nicht die Möglichkeit haben, eine Schulbildung wie in Europa zu genießen.

Zum Ende der Veranstaltung und mit Blick auf kommende Konzerte lud Holger Witthuhn die Besucher gleich zum nächsten Termin ein: dem Benefizkonzert des Bad Freienwalder Jugendorchesters im Kulturhaus Kruge, welches am Sonntag stattfand. Dazu mehr in unserer Dienstagsausgabe.