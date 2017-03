Busfahrt zur MilchstraÃŸe

artikel-ansicht/dg/0/

Zielona Góra (MOZ) Mit acht Gästen haben die Konzertfahrten im Rahmen der Musikfesttage einst begonnen. Am Freitag reisten fast 80 ins Polnische. Die Fahrt führte nach Zielona Gora - für ein Sinfoniekonzert, einen Abstecher in eines der modernsten Planetarien der Welt und zu einem Riesling, der direkt an der Oder reift.

Mars meint es gut mit Christine Boll, der Mond noch besser. Auf dem einen Himmelskörper wäre sie ein Leichtgewicht von 30 Kilogramm, auf dem anderen brächte sie sogar nur 13,2 kg auf die Waage. Christine Boll lacht. "Fantastische Aussichten." Das hochmoderne Planetarium "Wenus" mit seiner Planeten-Waage und der Technik, die es so nur noch zweimal auf der Welt gibt, ist im Herbst 2015 in Zielona Góra eröffnet worden. Bis dahin hatte sich im Gebäude ein Kino befunden. Eine Frau hat gleich die passende Idee für Frankfurt: "So etwas Tolles könnte man aus unserem leerstehenden Kino doch auch machen", sagt sie. Organisatorin Rita Rehnus hatte schon Sorge, der Abstecher würde ihrer Gruppe nicht gefallen. Stand auch nicht im Programm. Nach dem Sternen-Film im butterweichen Polster schwärmt der Tross.

Eigentlich ist die Gruppe wegen der Musik nach Zielona Góra gereist. Konzertfahrten ins Polnische gehören seit vielen Jahren fest zu den Musikfesttagen an der Oder. Mit acht Klassikfans begannen diese musikalischen Ausflüge einst, erinnert sich Heike Österreich. Sie kommt aus Frankfurt und ist schon oft mitgefahren. Diesmal begleitet sie ihre Freundin Monika Meisel-Riegner aus Reitwein. "Man lernt so viel bei dieser Reise", sagt die Frau, in deren Familie das Trompetespielen weitervererbt wird. Ihre Mutter spielte das Instrument, dann sie und nun auch Patrick, ihr Sohn. Über die Reise sagt Monika Meisel-Riegner: "Musik verbindet eben. Egal, welche Sprache man spricht."

Kurze Pause für Regenschirme und Reisende. Es gibt eine Tasse Kaffee und Käsekuchen. Im "Bachus", einem Gewölbekeller im Rathaus der 140 000-Einwohner-Stadt, ist aufgetafelt. Weil es im Zentrum kein Café gibt, das 80 Personen gleichzeitig aufnehmen kann, speist die Gruppe getrennt. Deshalb ist Eile geboten. Reiseführerin Edyta Malaryk wartet an der Tür. Eine Stippvisite an der Universität hat sie geplant und eine kurze Strecke der Bacchus-Tour, benannt nach dem Gott des Weines und Rausches. Vor fünf Jahren gab es die Idee, ihn in Form kleiner Bronzefiguren an markanten Punkten in die Weinstadt einziehen zu lassen. 38 sind es inzwischen - der Bacchus an der Tourist-Info trägt einen Fotoapparat, der Uni-Bacchus einen Laptop.

Etwa die Hälfte der fast 80 Konzertreisenden sind "Wiederholungstäter". Roswitha Biermann war zuletzt vor zwei Jahren dabei. Dieses Konzert werde sie nie vergessen, sagt sie. Der Emotionen wegen. "Der Ukrainekrieg war gerade ausgebrochen und als letztes Lied sangen die Musiker Verdis Gefangenchor aus ,Nabucco'." Gänsehaut.

Jochen und Christa Müntz feiern gewissermaßen gerade Goldene Hochzeit mit der Frankfurter Konzerthalle. Seit 50 Jahren, seit es die Kulturstätte gibt, haben die Eheleute ein Abonnement und gehören zum Stammpublikum der Musikfesttage. "Und so lange wir deren Konzertfahrten noch mitmachen können", sagt der Gatte, "sind wir auch dabei." Im Dezember hatte Rita Rehnus den Termin veröffentlicht. Im Januar waren alle Tickets verkauft. "Mehr Teilnehmer können wir nicht mitnehmen", bekennt die Organisatorin, die die Reisen seit sechs Jahren betreut. "Das würde den Rahmen sprengen."

Hugo und Ingrid Baldt haben auch ein Abo bei der Messe- und Veranstaltungs GmbH. Die Gusower gehören zu den 200 Kulturinteressierten, die regelmäßig aus dem Umland zu Konzerten und Aufführungen kommen.

Die beiden Busse nehmen Fahrt auf zum nächsten Höhepunkt. Sie schaukeln an winterkahlen Bäumen vorbei zum Weingut "Stara Winna Góra" (Alter Weinberg). Es liegt abgelegen nördlich von Zielona Góra. Die Oder schlägt hinter dem üppigen Gast-, Wein- und Wohnhaus einen schönen Haken. Vom Hang aus kann man den Fluss gut sehen. Auf 13 Hektar Fläche gedeihen unter anderem Riesling-Reben. Vor dem Winter wurden sie stark zurückgeschnitten. "Vor Jahrhunderten wurden hier schon Reben angebaut", sagt Winzer Marek Krojcigs. Seine Familie holte 2001 die erste Ernte ein. Seitdem würden die Früchte von Jahr zu Jahr besseren Geschmack abgeben. Inzwischen werde der Wein sogar bei einer Fluglinie ausgeschenkt.

Das Buffet auf dem Weinhügel ist üppig und köstlich, der Kuchen vor allem. Die Seezungenröllchen sind schneller weg, als einem dieses Wort über die Lippen kommt. Trockener Riesling und roter Regent werden zum Probieren gereicht. Der Abend beginnt schließlich erst. Heidi und Herbert Becker sind am weitesten für die Konzertfahrt angereist. In Jena sind sie zu Hause, in Frankfurt waren sie noch nie. Ihre Enkeltochter Sasha studiert an der Viadrina und arbeitet als Werkstudentin im Kleist Forum. Ob ihnen die Reise gefällt? "Und wie", versichert Heidi Becker. Das Sinfoniekonzert in der Philharmonie - darauf freue sie sich nun besonders.

Christine Boll stößt am späten Abend auf der Rückfahrt nach Frankfurt mit ihrer Freundin Rita Rehnus mit Sekt an. Altstadt, Planetarium, Weingut, Konzert: Sie könne gar nicht sagen, was ihr an der Konzert-Kultur-Kulinarik-Reise zum polnischen Nachbarn am besten gefallen habe. "Das war alles ausgezeichnet", sagt sie stattdessen. Und: "Nächstes Mal organisierst du einfach eine ganze Woche, Rita."