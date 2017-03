Feuerwehr weniger im Einsatz

artikel-ansicht/dg/0/

Letzterer hatte sein Amt erst zum 1. März kommissarisch übernommen - als Nachfolger von Sören Unger. Zwar verließen 2016 drei Einsatzkräfte die Truppe, jedoch konnten auch acht neue Feuerwehrleute gewonnen werden. Macht unterm Strich 43 Aktive, die sich mit Stand 31. Dezember um den Brandschutz in der Kernstadt kümmerten, darunter sieben Frauen, gab Harnack einen Überblick über die Personaldecke der Ortswehr. Nicht unerwähnt blieben auch die 13 Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung.

92 Mal wurden die Feuerwehrleute im vergangenen Jahr zu Einsätzen gerufen. Nach 2015, als bedingt durch Stürme Anfang des Jahres die Einsatzzahl an der 150er-Marke kratzte, pendelte sie sich somit wieder beim Durchschnitt der Vorjahre ein. Die Einsätze unterteilten sich in 24 Brände sowie 68 technische Hilfeleistungen. Hinzu kamen noch 16 sonstige Einsätze, wie zum Beispiel das Absichern und Unterstützen bei Festen. Neben Bränden im Stadtgebiet wurde die Hilfe der Fürstenberger aber auch überörtlich angefordert, beispielsweise am 5. September bei einem Großfeuer in der Nähe des Neustrelitzer Bahnhofs, wie Harnack den Kameraden ins Gedächtnis rief. Auch im Landkreis Uckermark waren die Fürstenberger und unterstützten die Feuerwehr Lychen, die sich revanchierte, als die Fürstenberger auf Hilfe angewiesen waren. Auf Unterstützung der Granseer Feuerwehr konnte man im Seenland 2016 ebenfalls bauen. "Es zeigt sich immer mehr, dass eine gute Zusammenarbeit auch über Kreis- und Landesgrenzen hinweg möglich ist. Es ist eben egal, welches Bundesland oder welcher Landkreis, Hauptsache die Hilfe kommt schnell", betonte Harnack.

Über eine besondere öffentliche Wertschätzung habe man sich im Dezember freuen können, sagte Stadtbrandmeister Dirk Stolpe. Da weilte eine Delegation aus Fürstenberg noch einmal in Neustrelitz. Diesmal fand eine Dankeschön-Veranstaltung im Rathaus statt, bei der Bürgermeister Andreas Grund (parteilos) und Innenminister Lorenz Caffier (CDU) den Großeinsatz vom September noch einmal auswerteten und allen beteiligten Wehren ihren Dank aussprachen - Eintrag ins Goldene Buch der Stadt und kleiner Brunch inklusive.

Dank gebühre den Aktiven aber nicht nur für die Einsätze, betonte Stolpe. "Ein Kamerad unserer Feuerwehr leistet im Durchschnitt pro Jahr etwa 200 Stunden, die ihm von seiner Freizeit verloren gehen." Seien es Ausbildungsstunden, Dienstabende oder Veranstaltungen der Feuerwehr. "Das heißt auch, mal die Freunde am Grill zurückzulassen oder bei einer Familienfeier nicht oder später zu erscheinen", so der Stadtbrandmeister.

Insgesamt rund 180 000 Euro ließ sich die Stadt Fürstenberg das Brandschutzwesen im vergangenen Jahr kosten. 50 000 Euro flossen in ein neues Mehrzweckboot. 35 000 Euro wurden für den Unterhalt von Technik und Gebäuden ausgegeben. Neue Dienstkleidung sowie Geräte und sonstige Ausstattung schlugen mit 22 000 Euro zu Buche. Insgesamt 23 000 Euro wurden an Aufwandsentschädigung ausgezahlt. In diesem Jahr spielt allerdings eine andere Zahl eine große Rolle, die 125. So alt wird die Fürstenberger Wehr 2017. Im August soll dieses Ereignis begangen werden.