Frau Krügers Gespür für Hunde

Neuenhagen (MOZ) Hundezentrum fit - dieses Banner ist seit März im Gewerbegebiet Am Mühlenfließ 2 A zu sehen. Hundetrainerin, -Ernährungsberaterin- und -Homöopathin Stefanie Krüger, die in Neuenhagen aufgewachsen ist, betreibt es.

"Kimi, mein Labrador-Dalmatiner und eine schwere Erkrankung, die mich vor sieben Jahren ziemlich aus der Bahn geworfen hat, sind schuld daran, dass ich auf den Hund gekommen bin", erzählt die 35-jährige Stefanie Krüger. Zu Monatsbeginn hat sie im Neuenhagener Gewerbegebiet ihr Hundezentrum fit auf fast 4000 Quadratmetern Freifläche eröffnet. Und bietet dort mit ihrer Angestellten Katharina Nemitz nicht nur positives Training der Tiere, sondern auch Fitness für Hund und Herrchen bzw. Frauchen.

Kimi ist ein Stresshund, einer also, der auf Außenreize sofort reagiert. War der Tagesablauf seiner Menschenfamilie anders, wurde er nervös, gar aggressiv. Ein Fahrradfahrer auf der Straße -Kimi reagierte sofort. "Mein Hund war einfach nicht umweltsicher und mich hat es dazu gebracht, mich intensiv mit diesen Tieren zu beschäftigen", erzählt die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte.

Sie fand heraus, dass es bestimmte Nahrungsmittel gibt, die stressanfällige Hunde nicht fressen sollten und stieg immer tiefer in diese Materie ein. Seit einigen Jahren ist sie Ernährungsberaterin und Homöopathin für Hunde, besucht zig "Patienten" zu Hause. Und sieht dort die Körpersprache der Tiere. Es war ein schon logischer Schritt, dass sie eine zertifizierte Zusatzausbildung zur Hundetrainerin in verschiedenen Institutionen und Hundeschulen absolvierte. Den Begriff Hundeflüsterin lehnt sie aber, der sei durch das Fernsehen verkorkst, ab. Zumal es bei ihr im Hundezentrum ganz deutlich darum geht, positiv mit dem Tier zu arbeiten. "Ich bin eher eine Hundeversteherin. Ich habe ein Gespür dafür entwickelt, was ein Hund braucht", sagt sie. Bezogen auf das Fernsehen, beschreibt sie dortige Trainingsmethoden. Von kaltem Wasser ist da die Rede, aber auch vom bösen Ruck an der Hundeleine. All das, sagt die Mutter eines großen Sohnes, sei nicht nötig. Denn warum muss das Tier durch den Ruck am Halsband erst eine Art Bestrafung erhalten und dann erst das Kommando? Bei ihr lernt der Hundehalter, dass das Kommando ohne bestrafenden Ruck reicht.

Sie erwähnt auch, dass Tiere nichts mit einem Wortschwall anfangen können. Sie bräuchten einfache Begriffe, die immer wieder so und nicht anders benutzt werden. Dann könne das Tier auch reagieren. Lernen kann man das auch bei ihr im Clicker-Training. Letzteres ist ein Knackfrosch, der als Belohnungsmarker dient. Dieser Ton ist immer gleich und signalisiert dem Tier, dass es etwas richtig gemacht hat. "Viele Halter nutzen unterschiedliche Worte, sagen mal super, mal toll, mal klasse zu ihrem Hund, wenn der etwas richtig gemacht hat. Damit kann das Tier aber nichts anfangen. Es braucht immer die gleichen Signale", verrät die Fachfrau.

Im Hundezentrum fit bietet sie ihren zwei- und vierbeinigen Kunden das sportliche Miteinander in Schul-Stunden, aber auch spezielle Workshops etwa zur Leinenführigkeit an. Zu den Gruppen - es sind immer maximal sechs Hunde-Mensch-Paare, die von Stefanie Krüger und ihrer Angestellten Katharina Nemitz angeleitet werden - gehören die Welpen- und Junghundegruppe. Hier geht es um Bewegung - Welpen müssen erst lernen, dass sie Hinterbeine haben - und um Außengeräusche. Wie etwa der Radfahrer oder eine Türklingel. "Wir wollen beibringen, wie man dem Hund etwas sagt und was das Tier seinem Menschen sagt. Es geht bei uns viel um das Verständnis zwischen Mensch und Tier."

Bewegung und Spaß - die gibt es in der Trickschule, aber auch im Fitness-for-all-Kurs mit verschiedenen sportlichen Geräten bis hin zum Trampolin. Auf dem eingezäunten Areal im Gewerbegebiet dürfen die Hunde in der Kleinen Spielstunde auch mal so richtig herumhetzen, oder im extra belassenen Berg buddeln. "Es gibt leider in dieser Gegend keine Gebiete, wo sich die Tiere ohne Leine bewegen dürfen", bedauert Stefanie Krüger, die in Hoppegarten mit ihrem Mann und Kimi lebt.

Mehr Info - auch zu Kursgebühren und Workshops - im Internet unter www.hundezentrum-fit.de oder Tel. 0173 2766255