Volle Tanzfläche im Festzelt

Bugk (MOZ) "Wir wollten mal was für die ältere Generation machen, ein Fest, wo wir sie vom Frühstück bis zum Kaffee verwöhnen und sie richtig abtanzen können", erklärt Anja Joppeck die Idee, die hinter dem großen Blasmusikfest in Bugk steckt, das am Sonntag in einem großen Zelt stattfand. "Es ist ja sonst nichts mehr zum Tanzen für sie da." Das scheint wahr zu sein, denn es kamen von lange vor 10 Uhr bis 16 Uhr rund 300 überwiegend Senioren aus den umliegenden Orten, um sich bei urig-volkstümlichen Klängen zu vergnügen. Auch Potsdamer waren unter ihnen, und eine Gruppe Fans aus Spremberg ist vom ersten Bugker Blasmusikfest an vor drei Jahren immer mit dabei. Auch Erika Fiedler aus Wendisch Rietz und Bärbel Wunderlich aus Görsdorf bei Beeskow kommen jedes Mal, und zwar "immer auf den selben Platz", lachen sie.