Zwei verschiedene Halbzeiten

Strausbergs Trainer Christof Reimann sah sich gezwungen, auf einigen wichtigen Positionen umzustellen. Vor allem im zentralen Mittelfeld musste er auf Tim Bolte verzichten. Bolte war auf Grund der fünften Gelben Karte gesperrt und vor allem er fehlte deutlich. Auch im Angriff gab es eine Änderung, denn Tobias Lindner konnte nicht spielen.

Das Spiel begann zunächst mit Druck der Strausberger. Adam Wiejkuc, eigentlich Innenverteidiger, tauchte urplötzlich im Strafraum der Berliner auf, hatte aber im Abschluss kein Glück (2.). Ein Freistoß von Kaan Bekats, wenige Minuten später, ging ganz knapp am rechten Pfosten der Hertha vorbei. Das war es aber auch, was von den Gastgebern in diesem ersten Durchgang zu sehen war. Strausberg blieb schwach, fand kaum eine Einstellung zum Spiel und man hatte selten den Eindruck, dass sie wirklich gegen den Abstieg kämpfen. Und es kam sogar richtig schlimm, denn die Berliner gingen nach 26 Minuten in Führung. Ein Tor, was den Strausberger Trainer fast zum Explodieren brachte. Berkan Türken setzte zu einem knapp 60 Meter langen Solo an, und keiner der Strausberger Abwehrspieler griff ihn ernsthaft an. Nach seinem Sprint konnte er auch Timo Hampf im Tor der Strausberger mit einem Schuss ins lange Eck überwinden.

Knapp zehn Minuten später fiel sogar das 2:0 für die Charlottenburger und wieder sah die Strausberger Abwehr nicht gerade gut aus. Ein langer Ball von Türken erreichte Hassan Berjaoui, der in aller Ruhe dann auch einschießen konnte.

Es muss in der Halbzeitpause deutliche Worte von Reimann gegeben haben: Strausberg kam mit mehr Schwung aus der Kabine, ohne jedoch im weiteren Verlauf wirklich besser zu spielen. Aber die Körpersprache war nun eine andere. Zudem hatte Reimann umgestellt und Wael Karim nun ins Mittelfeld beordert. Eine gute Idee, denn der bullige etatmäßige Abwehrspieler trieb seine Mannschaft nach vorn.

Ihm zur Seite Sirko Neumann, der immer mehr in die Antreiberrolle rückte. Und tatsächlich hatte der FCS Erfolg. Gerade als die Partie nach zahlreichen Foulspielen völlig zu verflachen drohte, traf Kaan Bektas völlig überraschend zum Ausgleich. Er schlug den Ball von Linksaußen aufs Tor und überraschte auch Herthas Torhüter Ferdinand Hahn.

Plötzlich war der FCS wie aufgedreht - so wie man ihn eigentlich von Beginn an erwartet hatte. Nur zwei Minuten später war Karim Wael, nach Flanke des kurz vorher eingewechselten Max Nürbchen, zur Stelle und erzielte den Ausgleich.

Herthas Trainer Frank Harzheim sagte nach dem Spiel: "Unter dem Strich bin ich sogar noch zufrieden, wenigstens einen Punkt mitnehmen zu können." Da hatte er sicher die Szene in der Schlussminute noch vor Augen, als Sirko Neumann völlig frei im Berliner Strafraum zum Schuss kam. Neumann war selbst überrascht und konnte den Ball nicht verwerten.

Christof Reimann sagte nach der Partie: "Zwei individuelle Fehler haben uns an den Rand einer Niederlage gebracht. Doch die Mannschaft ist intakt. Jetzt folgt das dritte Heimspiel in Folge. Am nächsten Sonntag kommt Germania Schöneiche."

FC Strausberg. Hampf - Avdulahu (65. Nürbchen), Wiejkuc, Turek, Mastalerz - Karim, Neumann - Rötzscher, Bektas (90+4 Pilz), Mertins - Kemter (87. Cierech)

Tore: 0:1 Türken (26.), 0:2 Berjaoui (35.), 1:2 Bektas (74.) 2:2 Karim (76.) - Schiedsrichter: Becker - Zuschauer: 117