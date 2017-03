Kunst für die Massen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Eine Bank soll im Sommer abgerissen werden, damit teure Wohnungen entstehen. So weit nicht ungewöhnlich am schicken Berliner Kurfürstendamm. Doch bevor das passiert, gestalten Künstler in dem Gebäude die größte Graffiti-Galerie der Hauptstadt.

Kimo von Rekowski hockt in einem Liegestuhl umringt von Kisten mit Brause- und Bierflaschen und zieht an seiner Zigarette. Die Wände sind übersät von Graffiti, es riecht nach Farbe und Rauch. Ein Hund tobt durch das Zimmer auf der Jagd nach einem Tennisball. Einst verhandelten in diesem Raum Bankmitarbeiter über Kredite. Heute kündet nichts mehr von Zinseszins und gesteiftem Hemd mit Krawatte. Stattdessen sitzt hier Kimo in Shirt und Jeans und arbeitet am größten Projekt für urbane Kunst in Berlin.

TheHaus Berlin Art Bang heißt es und von Rekowski, Jörn "Jörni" Reiners sowie Marco Bollenbach alias Bolle sind die Initiatoren. Die drei, die Graffiti-Fassadenwerbung unter dem Namen Die Dixons aka Xi Design machen, mieteten Ende des Jahres das leerstehende Bankgebäude am Kurfürstendamm an. Allerdings nur für kurze Zeit. Im Juni wird das Haus abgerissen und weicht Wohnungen. Bis dahin bieten sie Graffiti-Künstlern die Möglichkeit, einen Raum in dem fünf Stockwerke großen Gebäude zu gestalten. In zwei Monaten sind Installationen und Wandmalereien von 175 Künstlern entstanden, die Besucher ab 1. April anschauen können. Dann kommt der Bagger.

Kunst auf Zeit also, als Ausdruck von Vergänglichkeit. Und Kunst als Gegenentwurf zum Kommerz. Denn die "Hausmeister", wie sich die Initiatoren nennen, zahlen kein Honorar an die Sprayer und nehmen keinen Eintritt von den Besuchern. Wer will, kann am Ausgang so viel in den Hut werfen, wie ihm die Ausstellung wert war, oder sich einen Katalog mit Bildern der Werke kaufen. "Unser Ziel ist, mehr Respekt für Urban Art zu schaffen", sagt der 31-jährige von Rekowski. Es geht nicht um Profit. Es geht um die Anerkennung der Kreativen, der Graffiti-Atzen, wie von Rekowski sie nennt. Einerseits.

Doch wie Kunst, die in Galerien ausgestellt und kuratiert wird, bewegt sich auch Streetart im Gefälle von Konsum und Kritik, den Beschränkungen des Marktes und der Freiheit des Geistes. So stellen Sponsoren Getränke, Spraydosen und Unterkünfte für Künstler aus Australien, Mexiko und den USA.

Einen Widerspruch zur Konsumkritik sehen die Initiatoren darin nicht. "Wir haben nicht gebettelt, dass uns Sponsoren helfen. Sie wollten selbst ein Teil einer unfassbar starken Bewegung sein", erklärt von Rekowski. Und sein Kollege, der 41-jährige ehemalige Sportschüler aus Frankfurt (Oder), Jörn Reiners, erklärt: "Wir wollen auch eine Begegnungsstätte sein. Nach dem Motto: Kommt her, trinkt was, macht Kunst, haltet die Klos sauber und haut wieder ab."

Einer der Künstler ist Mark Marquardt, der unter dem Namen Akte One arbeitet. Der Familienvater mit Glatze und Nikolaus-Bart hat mehrere Flure und einen Raum zusammen mit dem Kollegen Cren gestaltet. Vier, fünf Tage waren veranschlagt, am Ende waren es zwei Wochen, in denen er grundierte, sprayte, übermalte. "Ich will meine Kunst präsentieren und erhoffe mir auch einen höheren Bekanntheitsgrad", erklärt er und führt durch die Zimmer.

In dem von ihm gestalteten Raum sind die schneeweißen Wände angesprayt mit mausgrauen Schnörkeln, die den Schriftzug Akte One sowie die Umrisse von Handgranaten oder Bomben zeigen. An zwei Wänden prangt ein gelb-blaues Ying-Yang-Symbol. Marquardt greift in Richtung einer antik anmutenden Säule, auf der eine 3-D-Brille liegt. Mittels 3-D-Effekt wirken die Flächen so, als ob sie sich voneinander ablösen. "Eine Interpretation wäre, dass es trotz des Chaos, des Krieges in der Welt, symbolisiert durch die Granaten, immer noch einen Ausgleich gibt", erklärt der Künstler.

Teils vermitteln die Sprayer ihre Botschaften subtil, teils aggressiv mit blutverschmierten, nackten Frauenleibern, die in Geldscheinen baden und grotesk verzerrt erscheinen. Das Haus verweigert sich damit der Staubigkeit des Museums und beansprucht zugleich den Begriff Kunst. So wollen die Initiatoren etwa nicht, dass Besucher Fotos von den Räumen machen. Beim Eintritt legen sie die Telefone in Plastiktüten, die versiegelt werden. "Wir wollen, dass die Leute die Werke mit allen Sinnen erleben und nicht fotografieren, damit ein Instagram-Nutzer sich das anschaut und sagt: Ah, okay, so sieht das aus. Dann brauche ich da jetzt auch nicht mehr hin", erklärt Reiners.

Weg von den illegalen Aktionen hin zur Kunst im geschützten Raum - auch das ist eine Botschaft von TheHaus. Denn die Initiatoren haben Schwergewichten der Szene Platz geboten. Die Sprayer von 1UP, die Abkürzung steht für One United Power, gestalteten einen Raum. Die Gruppe gehört zu den bekanntesten Graffiti-Artisten weltweit. Ihre Buchstaben-Zahlen-Kombination sprühen sie in Deutschland, Thailand, Indien und den USA in Minutenschnelle auf Züge oder Hauswände. Während ein Sprayer die Tür eines Bahnwaggons blockiert, wuseln fünf andere vermummt in Kapuzenpullis um ihn herum und kritzeln 1UP auf die Bahnen. Illegal versteht sich, während die Sirenen der Polizei im Hintergrund tuten. Bei den Bahn-Betrieben sind sie verhasst. Im Hausprojekt am Kudamm sprayte die Gruppe legal.

Doch von Rekowski, Reiners und Bollenbach wollen mehr, als nur das Image des Illegalen abzustreifen. "Urban Art soll es einfacher haben, sich in der Stadt verbreiten", erklärt von Rekowski. Hierzu wurde im Zuge von TheHaus ein Arbeitskreis im Berliner Senat eingerichtet. Mit der Stadt initiieren Künstler Projekte, wie einbetonierte Wohnviertel verschönert werden können. "Wo es traurig aussieht, wollen wir gemeinsam mit den Menschen Häuser verändern. Im optimalen Fall bekommen sie eine schönere Stadt", sagt Kimo.

Als Teil der Umgebung sollen sich die Bewohner fühlen dank Urban Art. Ein Ziel, das der Kunst ein Stück Pragmatismus zurückgibt und sie in den Dienst des Menschen stellt. Zumindest eine Zeit lang.