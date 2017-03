Meister-Jubel beim VSV Havel Oranienburg

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Es ist der größte Erfolg in der 20-jährigen Vereinsgeschichte des VSV Havel Oranienburg: Das Frauenteam aus der Kreisstadt machte am Sonnabend mit dem 17. Sieg im 18. Saisonspiel den Staffelsieg in der 3. Volleyball-Liga Nord perfekt.

In ihrem drittletzten Saisonspiel präsentierten sich die Kreisstädterinnen am Sonnabend zum letzten Mal im heimischen HBI-Sportforum. "Die Nervosität, die Meisterschaft vor eigenem Publikum perfekt machen zu wollen, war allen anzumerken", räumte Trainer Michael Bade nach dem 3:0 (25:23, 25:23, 25:16)-Erfolg gegen den abstiegsbedrohten SV Warnemünde ein. "Wir haben es über weite Phasen nicht geschafft, unser gewohntes Spiel aufzuziehen."

Die ersten beiden Sätze waren hart umkämpft. Spielte der VSV so schlecht oder der Gegner so stark? "Die Wahrheit liegt in der Mitte", lautete der Kommentar von Bade. Seinem Team unterliefen gerade im ersten Durchgang viele Fehler. "Wir fangen immer schwach an. Das zog sich durch die ganze Saison", bemerkte Natalie Sabrowske. Wichtig sei, dass man es immer geschafft habe, am Ende zuzulegen. Das gelang auch am Sonnabend, wo im ersten Durchgang sogar ein 19:23-Rückstand gedreht wurde. Gästetrainer Matthäus Kuna: "Havel hat ein bisschen gezittert. Wir haben sie beeindruckt und standen so kurz davor, hier etwas mitzunehmen. Nach diesem Verlauf sind alle etwas traurig. Die Fehler, die wir machen, spiegeln die Qualität wieder, die wir als Aufsteiger nicht haben. Mit der Cleverness schlagen wir uns schon die ganze Saison rum."

Michael Bade sprach davon, dass seine Mannschaft ein moralisches Ausrufezeichen gesetzt habe. "In den entscheidenden Phasen hat sich unsere Qualität und Klasse ausgezeichnet." Im zweiten Satz schaffte es der VSV aber nicht, sich nach souveränem Beginn deutlich abzusetzen. "Im dritten Satz haben wir dann die klareren Aktionen", freute sich der Coach. Beim Zwischenstand von 19:10 war die Vorentscheidung gefallen - und die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten mit Tombola und Auszeichnung der besten Spielerin begannen.

"Bis wir realisiert haben, was uns gelungen ist, wird sicher ein bisschen Zeit vergehen müssen", so Bade, der wie auch sein Trainerkollege Ricardo Galandi mit Geschenken vom Team bedacht wurde. "Sie haben tolle Arbeit gemacht. Das Team hat so unglaublich zusammengefunden. Wenn eine Spielerin ausfällt, können wir das gut kompensieren. Der Zusammenhalt war stark", betonte Natalie Sabrowske.

Die 18-Jährige wurde vom gegnerischen Trainer zur "wertvollsten Spielerin" der Partie gewählt. "Klar stand diesmal die Freude über den Titel im Mittelpunkt. Aber so eine Ehrung ist mir nie unwichtig." Auch in der letzten Saison sei sie nach dem letzten Spiel ausgezeichnet worden. "In der Endphase der Saison gibt dir das noch einmal ein richtig gutes Gefühl."

Für den VSV Havel ist die Saison noch nicht beendet. In zwei Wochen geht es zum Eimsbütteler TV, dann am 8. April zu Rotation Prenzlauer Berg. "Unterstützt uns tatkräftig und lasst uns diese Partie zu einem Heimspiel machen", rief Anika Zülow den Fans am Sonnabend zu.