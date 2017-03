Schön, aber arm an Chancen

artikel-ansicht/dg/0/

Ball im Blick: Der Borgsdorfer Kevin Köhn und Mercier Kolasinski vom SV Friedrichsthal lieferten sich am Sonnabend ein Duell in der Kreisliga West. Der FSV Forst II setzte sich am Ende verdientermaßen mit 2:0 durch. © Karsten Schirmer

Es sei ein ansehnliches Spiel gewesen, bemerkte Philipp Morsch, der an beiden Borgsdorfer Toren beteiligt war. "Kampf und Einsatz gab es auf beiden Seiten. Taktisch geprägt war das Spiel aber überhaupt nicht. Es ging die ganze Zeit Hin und Her."

Größtenteils jedoch zwischen den beiden Strafräumen. Borgsdorf wirkte einen Tick mutiger, kam im ersten Abschnitt aber auch nur zu wenigen zwingenden Aktionen in der Gefahrenzone. "Es war ein Duell auf Augenhöhe", fasste Gäste-Kapitän Michael Marusch das Geschehen zusammen. "In den ersten 20 Minuten waren wir ganz gut am Ball. Insgesamt standen wir aber zu weit auseinander. Wir wollten das Spiel vom Raum her enger gestalten, um den großen Platz kleiner zu machen."

Dies gelang gerade in der 41. Minute nicht. Nach einer Ecke von Robert Schöniger scheiterte Robert Lorz an Schlussmann Kevin Jänecke. Der Abpraller landete bei Morsch, der zum 1:0 traf.

Fünf Minuten nach Wiederbeginn hatte Friedrichsthal seine bis dahin beste Chance durch einen Freistoß von Robin Reichelt. FSV-Keeper Michael Kleeblatt parierte. Keine drei Minuten später schoss Martin Wassmann den Ball auf der anderen Seite nach einer Ecke knapp am Tor vorbei.

Als der Borgsdorfer Rico Gernert nach gut einer Stunde mit der gelb-roten Karte des Feldes verwiesen wurde, schöpften die Gäste neuen Mut. Doch auch in der Folgezeit kam zu wenig. Marusch: "Wir spielen bis zum Strafraum ganz gut. Der letzte oder vorletzte Pass kommt dann aber nicht. Wir haben Probleme, Durchschlagskraft zu entwickeln." Ein Freistoß von Thomas Stanke, der knapp das Ziel verfehlte, war die beste Möglichkeit (72.) der Gäste.

Im Gegenzug sorgten die gefälliger agierenden "Förster" für die Vorentscheidung. Aus dem Zentrum spielte Morsch den Ball in den lauf von Schöniger, der aus halblinker Position traf. "Wir hatten auch nicht die Großchancen. Der Sieg in diesem Sechs-Punkte-Spiel war aber verdient", so Morsch. Eine Vorentscheidung im Titelrennen sei das aber noch lange nicht. So sieht es auch Marusch. "In der Rückrunde haben wir uns schon immer schwerer getan. Wir haben aber theoretisch den Vorteil, dass wir die Spitzenspiele alle am Anfang haben und vielleicht auf den letzten Metern die entscheidenden Punkte holen." Borgsdorf: Kleeblatt - Flederich, Wittenberg, Schulz, Lorz, Schöniger (75. Krebs), Brodkorb (52. Böttcher), Köhn (90. Köhn), Morsch, Wassmann, Gernert

Friedrichsthal: Jänecke - Riechel (68. Biereigel), Lueke, Kolasinski, Glaub, Marusch, Stanke, Kenzler, Nitschke (79. Rohrlack), Reichelt, Rohrlack