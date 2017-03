Im Zeichen der Freundschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke (OGA) Es ist eine Art Eheversprechen, dass sich die Gemeinden von Glienicke/Nordbahn und Plobannalec-Lesconil gegeben haben. Bürgermeister Hans Günter Oberlack und sein französischer Amtskollege Bruno Jullien unterzeichneten am Sonnabend im Sitzungssaal des Alten Rathauses in Glienicke feierlich die Partnerschaftsurkunde. Das Ziel dieser Vereinbarung ist es, die Beziehungen zwischen beiden Kommunen in allen Bereichen zu fördern und die Menschen aktiv an dieser Freundschaft zu beteiligen. Am 3. Juni wird eine Glienicker Delegation in die Bretagne fahren, um den Partnerschaftsvertrag erneut zu besiegeln.