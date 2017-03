Verfassungsschutz warnt vor IS-Strukturen in Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Terrororganisation IS hat nach Einschätzung des Landesverfassungsschutzes auch in Brandenburg Strukturen aufgebaut. Die Behörde gehe von mindestens 80 islamistischen Extremisten im Land aus, erklärte Referatsleiter Heiko Homburg am Montag im Interview mit dem RBB. Die Mehrheit von ihnen seien gewaltbereite Tschetschenen. "Das kaukasische Emirat, dem sich viele Tschetschenen verpflichtet fühlen, hat sich dem islamistischen IS unterstellt und damit haben wir de facto, ob wir das wollen oder nicht, auch IS-Strukturen hier im Land Brandenburg."

Die Zahl der Extremisten steige in Brandenburg kontinuierlich an, warnte Homburg. Dies hänge auch mit dem zunehmenden Druck auf den IS in den Kampfgebieten zusammen, erklärte der Verfassungsschützer. "Wer auf illegalem Wege nach Deutschland einreisen will, der schafft es und wir haben jetzt schon tatsächlich die ersten Syrien-Rückkehrer - auch hier in Brandenburg."