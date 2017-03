artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Zwei bewaffnete und maskierte Männer haben ein Restaurant in Berlin-Charlottenburg überfallen. Sie betraten das Lokal am Sonntag gegen 23.30 Uhr, bedrohten Gäste mit einer Schusswaffe und schlugen einer 31-jährigen Angestellten mit der Waffe ins Gesicht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau hatte sich geweigert, den Räubern die Tageseinnahmen des Restaurants zu geben. Ehe die Täter flüchteten, stahlen sie die Kellnergeldbörse und Bargeld von zwei Gästen.

Der Besitzer des Restaurants auf der Richard-Wagner-Straße, der sich während der Tat in der Küche aufgehalten hatte, folgte den Räubern. Zudem rief er die Polizei, die dann einen der mutmaßlichen Täter in der Bismarckstraße festnahm. Bei der Durchsuchung des 32-Jährigen entdeckten die Polizisten Drogen. Sein Komplize entkam. Die Angestellte wurde am Kopf verletzt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt.