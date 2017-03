Löw benennt Kader für Jahresauftakt am Freitag

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Bundestrainer Joachim Löw wird seinen Kader für die ersten Länderspiele des Jahres 2017 an diesem Freitag benennen. Für die Testpartie am 22. März in Dortmund gegen England wird letztmals Lukas Podolski im Aufgebot des Weltmeisters stehen.