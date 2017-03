Siegerlaune am Vogelgesang

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1558924/

Der 3:1-Erfolg der havelländischen Kreisstädter gegen die Bundeshauptstädter gelang am Samstag bei sonnigem Wetter. Der Launepegel wächst bei den Zuschauern offenbar mit der Höhe des Sonnenstandes. Laut Vereinsangaben sahen rund 500 Fußballfreunde das Spiel am Vogelgesang. So viele waren es dort lange nicht mehr.

Die vermeintlich härtesten Brocken haben die Rathenower nun hinter sich gebracht. Aus den vier Partien nach der Winterpause holten sie zehn Punkte. Zwei Verfolger, neben TeBe auch Altglienicke, wurden daheim besiegt. Beim SV Lichtenberg 47 (Platz 3) gelang ein Remis.

Am kommenden Wochenende führt die Vereinsreise in die Märkisch-Oderland-Kreisstadt Seelow. Der dortige SV Victoria(Platz 7) liegt 13 Punkte hinter dem Sonntagsgast aus dem Westen Brandenburgs. Vom Tabellenende trennen die Seelower 21 Punkte. Am vorigen Sonntag unterlagen sie beim VSG Altglienicke (Platz 2) mit 1:2. Lichtenberg besiegte den Malchower SV mit 3:1. Beide Verfolger der Rathenower müssen am Sonntag ebenso auswärts antreten. Anschließend pausiert die Oberliga Nord. Dann ist Landespokalsamstag in Brandenburg! Im Halbfinale empfängt der FSV Optik am 25. März den Regionalligisten FC Energie Cottbus.

Die zweitplatzierten Niederlausitzer haben in der vorigen Woche den Anschluss an Tabellenführer FC Carl Zeiss Jena verloren. Zunächst unterlagen sie am Mittwoch bei RB Leipzig II mit 0:2, und am Sonntag entführte der VfB Auerbach mit einem 3:1-Erfolg überraschend drei Punkte aus Cottbus. Der Riese hinkt. Die Rathenower sind derweil mental obenauf.

Sollte am ersten Frühlingswochenende wieder die Sonne über dem Westen des Havellands scheinen, haben Fußballfreunde einen guten Grund mehr, den Vogelgesang zu besuchen. Der Kartenvorverkauf läuft. Infos zu Ticketpreisen und Reservierungen unter 03385/510655.