Schiedsrichter stellen sich gegen Verband

Hannover (dpa) Beim Blick auf die Amateursportplätze in Teilen von Niedersachsen ergab sich am Wochenende ein ungewohntes Bild. Wer das Spielfeld nach einem Schiedsrichter absuchte, der wurde in vielen Fällen in der Landesliga und den fünf Bezirksligen von Weser Ems nicht fündig.