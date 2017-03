Bombardier-Proteste gegen drohende Standort-Schließung

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (dpa) Mehr als 700 Beschäftige des Bombardier-Standortes Hennigsdorf (Havelland) haben am Montag gegen die drohende Schließung des Standortes demonstriert. "Wir verlangen endlich Klarheit", sagte Stefanie Jahn, 1. Bevollmächtigte der IG Metall Oranienburg, nach der Betriebsversammlung. Bislang seien keine Zahlen zum Abbau der Mitarbeiter offiziell bekanntgegeben worden, kritisierte sie. Der Zughersteller Bombardier Transportation musste in den vergangenen Jahren eine negative Bilanz verkraften. Nach der Betriebsversammlung zogen die Mitarbeiter in die Stadt zu einer Kundgebung.