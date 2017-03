artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Beim Volksbegehren für den Weiterbetrieb des Flughafens Berlin-Tegel fehlen eine Woche vor Ende der Sammelfrist noch gut 30 000 Unterschriften. Bislang hätten 142 000 Berliner unterschrieben, sagte FDP-Generalsekretär Sebastian Czaja am Montag im Namen des Bündnisses "Berlin braucht Tegel" der Deutschen Presse-Agentur. Er zeigte sich optimistisch, dass die nötige Zahl von rund 174 000 Unterschriften bis kommenden Montag (20. März) zusammenkommt. "Da geht noch richtig was", sagte er. "Ich denke, dass wir einen ordentlichen Endspurt hinlegen werden."

Die Initiative ist der Meinung, dass der alte Flughafen Tegel auch nach Eröffnung des neuen Hauptstadt-Airports BER weiter gebraucht wird, um steigende Passagierzahlen zu bewältigen. Neben der Entlastung argumentieren Unterstützer mit der Wirtschaftlichkeit von Tegel. Rot-Rot-Grün lehnt ein Offenhalten nach der BER-Eröffnung ab.

Sollten bei dem am 21. November gestarteten Volksbegehren gültige Unterschriften von mindestens sieben Prozent der Stimmberechtigten vorliegen, würde ein Volksentscheid folgen. Die Initiative hat daher ihre Unterschriftensammlung intensiviert. Viele ehrenamtliche Helfer und bis zu 30 Promotion-Teams seien in dieser Woche auf den Straßen unterwegs, darunter in den großen Einkaufsmeilen. Unterstützer können auch in Bürgerämtern und rund 350 Geschäften unterzeichnen.