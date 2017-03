Petra Herbrich erhält Frauenpreis

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Petra Herbrich hat für ihr langjähriges Engagement als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Rathenow in Falkensee den Havelländischen Frauenpreis erhalten. Landrat Roger Lewandowski (CDU) unterstrich in seinen Dankesworten, dass sie "mit ganz viel Engagement und Freude all die Jahre eine außerordentlich umfangreiche Arbeit geleistet hat" und insofern eine würdige Preisträgerin ist. "Rathenows Bürgermeister Ronald Seegerals hat sie als soziales Gewissen der Stadt gelobt, diesem Lob kann ich mich nur anschließen", betonte der Landrat.

Petra Herbrich arbeitet in der Stabsstelle Soziale Dienste und ist als persönliche Referentin dem Rathenower Bürgermeister Ronald Seeger (CDU) direkt unterstellt. In der Stadtverwaltung war sie unter anderem für die Seniorenarbeit zuständig und war Kinder- und Jugendbeauftragte. Mit ihrer Arbeit wirkte sie als Bindeglied zwischen alt und jung, zwischen Parlament und Bürger. Nach und nach gibt sie ihre Arbeitsbereiche in neue Hände, da sie im Herbst in den Vorruhestand geht.

So ganz ohne Aufgaben wird sie dann nicht sein, erzählte Petra Herbrich, "neben der Tätigkeit im Seniorenbeirat bin ich noch im Vorstand der Volkssolidarität und dann ist da der kleine Enkel, auf den ich mich sehr freue."

Musikalisch umrahmt wurde der Auszeichnungsakt von Künstlern der Musik- und Kunstschule Havelland. Unter der Leitung von Niels Förster wurden Szenen aus dem Leben Marie Curies aufgeführt. Diese Auftritte aus dem Musical "Marie & Sophie" zur Würdigung zweier Frauen schufen den passenden Rahmen für diese Veranstaltung. Die künstlerischen Darbietungen wurden vom Publikum mit kräftigen Applaus honoriert.

Bereits zuvor fand im Rahmen der 27. Brandenburgischen Frauenwoche der "Weibermarkt im ASB-Mehrgenerationenhaus statt. Unter dem Slogan, "Vom jungen Gemüse bis zur alten Schachtel" präsentierten Vereine, Institutionen, Parteien, Handwerkerinnen und Künstlerinnen ihre frauenrelevanten Angebote an den Marktständen. Die Palette reichte von Anleitungen zum gesunden Leben über Blaudrucke, Filzen, Teddybären, Social Media bis hin zu Bildungsangeboten und selbstgefertigter Seife.

Die Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Havelland, der Stadt Rathenow, der Stadt Falkensee und der Stadt Premnitz hatten diesen Tag organisiert und waren mit dem Ergebnis sehr zufrieden. "Vor allem die Möglichkeit sich ungezwungen untereinander auszutauschen, hat mir sehr gefallen", stellte Petra Herbrich heraus. Landrat Roger Lewandowski war ebenfalls von der Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten angetan und hob hervor, dass diese über zwanzig Veranstaltungen innerhalb der 27. Brandenburgischen Frauenwoche im Land organisiert hatten.

Durch das Tragen von pinkfarbenen "Pussy Hat" schlugen einige Frauen an diesem Tag die Brücke der Solidarität in die USA. Gegenwärtig treten die dortigen Frauenbewegungen mit den gestrickten pinkfarbenen Wollmützen als Symbol gegen die Respektlosigkeit von US-Präsident Donald Trump an.