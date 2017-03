Bombardier-Spitze schweigt weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Rund 900 Mitarbeiter beteiligten sich am Montagmittag an einer Demonstration von der Hennigsdorfer Stadtsporthalle nahe dem Bombardier-Gelände bis zur Polizeiwache an der Berliner Straße. Außerdem nahmen zahlreiche Stadtverordnete an dem Protestmarsch teil. Eine Betriebsversammlung, die vor dem Protest stattfand, blieb ergebnislos. Bombardiers Deutschland-Chef Michael Fohrer ließ sich keinerlei konkrete Angaben zum Umfang des geplanten Stellenabbaus entlocken.