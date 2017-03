Berliner Touristen für Stölln sehr wichtig

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Havelland (MOZ) Während international operierende Unternehmen der Reise- und Beherbergungsbranche mehrere Millionen Euro Umsätze auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) verzeichnen können, backen regionale Anbieter auf der großen Messe in Berlin eher kleine Brötchen. Sie können sich über beste Werbe- und Kontaktmöglichkeiten freuen. Denn nicht nur Branchenspezies, sondern zu zehntausenden strömen reiselustige Leute in die Messehallen. So war es einmal mehr vom 8. bis 12. März gewesen.

Horst Schwenzer auf der ITB wieder in der Uniform eines Interflug-Piloten. Sie ist verbindendes Element zwischen dem ältesten Flugplatz der Welt in Stölln und der Landung einer IL-62 im Herbst 1989. © ohlwein

Der Tourismusverband Havelland gehörte am eigenen Stand in Halle 12 zu den rund 10.000 Ausstellern aus 184 Ländern und Regionen. Der Verein nutzt über Kontakt- und Werbemöglichkeiten hinaus die ITB zum Netzwerken. "Hier erfahren die Touristiker die neusten Trends und Bilanzen in Informationsveranstaltungen und Workshops. Wie steht es um den Tourismus? Was und wie kann etwas anders oder besser gemacht werden? Die Touristiker können sich informieren, wie es in den Nachbarregionen aussieht und so analysieren, ob das ein oder andere Konzept auch in die eigene Region passt", erklärt Ines Kias, Geschäftsführerin des Tourismusverbands.

Sicherlich wäre die Präsenz auf der ITB auch für touristisch ambitionierte Unternehmen in und um Rathenow eine interessante Erfahrung. Mit Fachpublikum kommt man an den ersten Tagen in Berührung. Am ITB-Wochenende können sich alle Interessierten in den Messehallen umsehen. Zudem erhalten lokale Akteure die Möglichkeit, sich, ihre Projekte, Reise- und Ausflugsziele zu bewerben.

Einer, der sich das nicht entgehen lässt, ist Horst Schwenzer, Vorsitzender des Stöllner Otto-Lilienthal-Vereins, der das IL-62-Flugzeug "Lady Agnes" und das Lilienthal-Centrum betreibt. "Werbung ist für uns als kleiner Verein wichtig. Immerhin hatten wir im vorigen Jahr 25.000 Besucher. Das ist für uns ein tolles Ergebnis. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich den Verein auf Berliner Messen vertrete, wie viele Besucher mir erzählen, dass sie schon mal dort waren oder zumindest schon von uns gehört haben. Die Berliner Touristen sind durch ihre Nähe zu Stölln für uns sehr wichtig", so Schwenzer.

Indes ist die Optikpark Rathenow GmbH auf die ITB-Bremse getreten. Nach zahlreichen Gastspielen in der Vor-BUGA-Zeit und unmittelbar nach der Bundesgartenschau, verzichtete der Optikpark diesmal auf einen Messeauftritt. "Wir erreichen auf der ITB nicht unser Publikum. Zu wenige Besucher an nur zwei Publikumstagen und enorme Kosten und Aufwand lohnen und rechnen sich für den Optikpark nicht. Wir werden in diesem Jahr mehr auf die Endverbrauchermessen und Veranstaltungen setzen, die unserem Publikumsprofil entsprechen", so Geschäftsführer Joachim Muus. Man gastiere zum Beispiel auf dem brandenburgischen Reisemarkt am Berliner Ostbahnhof am 1. April und auf dem Brandenburgtag auf dem Spandauer Marktplatz am 22. April von 11.00 bis 18.00 Uhr, "wo wir Berliner und Brandenburger Besucher erreichen", so Muus weiter.

Der Tourismus im Havelland entwickelt sich recht gut. Im BUGA-Jahr knackte die Reiseregion, zu der auch Brandenburg an der Havel und Werder/Havel gehören, bei den Übernachtungszahlen erstmals die Eine-Million-Marke. 2016 gelang das auch (BRAWO berichtete vor Beginn der ITB). Als besondere Magneten entpuppen sich Rad- und Wassertourismus im Havelland. Sehr beliebt sind allem Anschein nach der Havelradweg und der Havellandradweg. Das bewegt den Tourismusverband dazu, die Region auch auf der Berliner Fahrradmesse Velo vom 1. bis 2. April zu präsentieren.

Auf dem Havel-Wasser liegen Haus- und Bungalow-Boote weiter voll im Trend. Sie bieten mehreren Personen Platz. Gemeinsam Angeln, Baden, Grillen oder nur tiefenentspannt flussauf- oder -abwärts schippern mit Abstechern auf die zahlreichen Havelseen - das bieten die schwimmenden Ferienhäuser. Zudem können Fahrräder mitbefördert werden. Das steigert die Flexibilität.

Wer nur radeln will, muss sich zuvor einen Kurs abstecken und für sich entscheiden, was am wichtigsten ist: Natur, Sehenswürdigkeiten, gute Übernachtungsmöglichkeiten? "Die meisten Radtouristen stellen sich ihre Tour vor Reiseantritt im Internet zusammen. Auf der Seite des Tourismusverbands Havelland findet man viele Reiseziele und Veranstaltungen, die man auf seiner Radtour besuchen kann. Karten und Wegführungen findet man auch auf den Seiten des TMB oder des ADFC. Für spontan Reisende gibt es natürlich auch Touristinfos vor Ort, zum Beispiel in Nauen und Rathenow", so Ines Kias.

Der Westen des Landkreises Havelland punktet nicht nur durch Natur- und Sternenpark. Im Gegensatz zur Nauener Platte, wo es inzwischen mehr als 150 Windkraftanlagen gibt, sind es im Westhavelland erst fünf Anlagen bei Möthlitz (Milower Land) und eine bei Kleßen-Görne.