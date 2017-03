Siegtreffer kurz vor Schluss

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MOZ) Mit sechs Punkten aus drei Rückrundenspielen ist der BSC Süd 05 erfolgreich in den Kampf um den Anschluss an das Mittelfeld in das Jahr 2017 gestartet.

In der ersten Hälfte gelang Kemal Ataci (r.) nicht viel, er holte aber kurz vor Spielende den entscheidenden Foulelfmeter heraus.

Allerdings bedurfte es am Sonnabend gegen den Tabellennachbarn SV Schott Jena bis zum Schlusspfiff einer aufopferungsvollen kämpferischen Leistung, die in der 89. Minute durch einen von Rene Görisch im Nachschuss verwandelten Foulelfmeter das goldene Tor zum 1:0-Erfolg brachte. Zuvor wurde der erstmals zum Einsatz gekommene Kemal Atici im Strafraum gefoult.

Die Mannschaft von BSC-Trainer Özkan Gümüs begann zielstrebig, setzte den Gast aus Jena gleich unter Druck. Maximilian Ladewig zögerte in aussichtsreicher Position in der 3. Minute zu lang und sein Eckball nach 15 Minuten wurde abgewehrt. Bartosz Szymanski verpasste in der 17. Minute eine Eingabe von Fabien Thokomeni und nochmals war es Ladewig, der das Tor verfehlte (24.).

Die gut stehenden Gäste, immerhin kamen sie mit dem Erfolg gegen Tabellenführer Germania Halberstadt vergangene Woche in die Havelstadt, wurden nun deutlich stärker. Sven Roggentin im Tor der Nullfünfer verhinderte gleich mit mehreren Glanzparaden einen Rückstand und kratzte mit den Fingerspitzen in der 33. Minute den Ball von der Linie, womit er das 0:0 in die Pause rettete.

Mit Tomaz Freitas de Garcia Klingl brachte Trainer Gümüs nach der Halbzeit einen weiteren unter der Woche spielberechtigt gewordenen Neuzugang, der sich von Anfang an gut ins Spiel der Brandenburger einbrachte. Die Partie lebte weiterhin von der Spannung. Die Nullfünfer suchten immer wieder die Entscheidung, mussten aber auch auf der Hut vor gut vorgetragene Angriffe der Gäste sein.

Als in der 72. Minute, nach fast dreimonatiger Verletzungspause, erstmals wieder Rene Görisch eingewechselt wurde, ging nochmals ein Ruck durch die Mannschaft. Marko Görisch scheiterte mit seinem Freistoß am besten Mann der Gäste, Torhüter Brian Gheorghiu (77.), und auch die ersten Versuche Rene Görischs verfehlten noch ihr Ziel (80., 82.). Als dann Felix Klaka beherzt Richtung Jenaer Tor lief (88.), kann er nur durch Foul gebremst werden. Den von Rene Görisch getretenen Freistoß muss Torwart Gheorghiu prallen lassen, in deren Folge beim Nachschussversuch Kemal Atici gefoult wurde und Schiedsrichter Christopher Gaunitz (Leipzig) auf Strafstoß entschied.

Am kommenden Sonntag (19. März) spielt der BSC Süd 05 bereits um 11.30 Uhr bei der Reserve des FC Carl-Zeiss-Jena. Eine Woche später findet das Nachholspiel in Plauen statt und das ausgefallene Spiel gegen Germania Halberstadt ist für Mittwoch, den 5. April, (18 Uhr) neu angesetzt worden.

BSC Süd 05: Roggentin, Thokomeni, Gerlach, Mauersberger, El-Hafez, M. Görisch, Klaka, Eirich (72. R. Görisch), Atici, Ladewig (46. Freitas de Garcia Klingl), Szymanski (90+2 Soga).