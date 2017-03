Opel Crossland X: Flotter Spaßkasten mit Lifestyle-Charakter

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1558962/

Wenngleich dem neuen Crossland X ein Allrad-Antrieb fehlt, mimt er mit seinen Kunststoffplanken um die Radläufe und dem angedeuteten Unterfahrschutz vorne und hinten zumindest optisch den geländegängigen Malocher. Opel verzichtete auf jegliche aggressive Attribute und knetete dem nur 4,21 Meter kurzen Crossland X (7 Zentimeter kürzer als der Mokka X) rundum freundliche Züge ins Blech. Den Insassen dürfte beim Ampelstopp meist ein wohlwollender Blick sicher sein. Uns gefallen an dem Spaßmacher vorn in der Front die flügelförmige Grillspange und die Doppelschwingen-Grafik des Tagfahrlichts. Scharfe Linien bilden den passenden Kontrast zu skulptural-fließenden Oberflächen und die Stoßfänger ziehen sich wie gut trainierte Muskeln um die Hülle. Und schauen Sie mal, wie die bogenförmig nach unten gezogene Chromlinie im Dach den Blick geschickt Richtung Heck lenkt.

Und selbst das Dach, welches sich in separaten Farben ordern lässt, ist ein echter Hingucker. Unzeitgemäß wirkt nur die Pinsel-Antenne. Kleinkram. Denn auch innen reichen sich überall Ästhetik und Pfiff die Hand, wirkt der Crossland X fröhlich und unkonventionell und besticht mit fast schon strotzender Wertigkeit. Wir schauen auf ein solide bestücktes Cockpit, ein schmuckes Dreispeichen-Lenkrad das selbst einen Sportwagen zieren könnte. Instrumententafel und Mittelkonsole sind klar gegliedert und auf den Fahrer ausgerichtet. Angenehme Oberflächen harmonieren mit chromumrandeten Anzeigen, Belüftungsdüsen und in der Mitte platzierten 8-Zoll-Touchscreen. Die ausreichend dimensionierten und nicht mit Seitenhalt geizenden vorderen Sitze kennen wir schon aus anderen Modellen, sind sie doch ergonomisch perfekt und mehrfach ausgezeichnet von der Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR). Überall geht es nach oben luftig zu (1,59 Meter hoch), selbst hinten muss sich in dem Fünfsitzer keiner in der Froschstellung üben. Für Platzvorteile sorgen zudem um jeweils 15 Zentimeter in Längsrichtung verschiebbare Fondsitze sowie eine mehrfach umklappbare Rücksitzlehne (40:20:40) inklusive Neigungsarretierung. Von der Variabilität profitiert auch das Gepäckabteil, welches sich so von 410 Liter, über 520 auf bis zu 1.255 Liter vergrößern lässt.

Für den Fahrspaß sollen drei Benziner, davon zwei 1.2er Dreizylinder-Turbo-Benzinder mit 110 und 130 PS (beide aus dem PSA-Regal) sorgen. Zudem gibt es zwei 1.6er Turbodiesel mit 99 und 120 PS als auch eine LPG-Variante.

Optional lassen sich Voll-LED-Scheinwerfer, Head-up-Display, Panorama-Dach oder Rückfahrkamera ordern und die Frontscheibe und das Lenkrad beheizen. An elektronischen Helferlein wird es unter anderem einen Totwinkelwarner, Frontkollisionswarner und automatischen Parkassistenten geben.

Insgesamt ist der neue Opel-Crossover ein flottes Lifestyle-Mobil, der mit gelungener Verarbeitung und einem Hightech-Look glänzt. Preise stehen noch nicht fest. Wir tippen mal, dass Opel für den Basis-Crossland (81-PS-Saugbenziner) etwa 17.000 Euro aufrufen wird.

Rainer Bekeschus