(MOZ) Auf der Suche nach dem Strand, von dem ihre verstorbenen Mutter immer geschwärmt hat, gelangt Nancy an einen einsamen Abschnitt in Mexiko. Perfekte Bedingungen, wie es scheint, also rauf aufs Brett. Zwei Einheimische fahren ziemlich bald nach Hause und die junge Frau will noch eine letzte Welle reiten. Sie ist ganz allein. Da entdeckt sie einen Wal-Kadaver und wird unmittelbar darauf von einem Hai angegriffen. Nancy erklettert das tote Tier. Als der Hai dieses rammt und sie ins Wasser fällt erreicht sie gerade noch einen Felsen. Da gerade die Ebbe einsetzt ist sie für einige Stunden sicher. Der Strand ist in Sichtweite, doch der Hai kreist unermüdlich. Und so kommt der Punkt, an dem sich Nancy Gedanken machen muss, wie es weitergeht, wenn die Flut kommt.