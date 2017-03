The Accountant

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Er ist der Buchhalter der Unterwelt. Christian Wolff sorgt dafür, dass die sauer und vor allem illegal verdienten Millionen in den legalen Geldkreislauf einfließen können. Ob Drogenbaron oder Waffenhändler, seine Klienten sind mehr als zwielichtige Elemente. Doch Wolff lebt gut damit, aber auch gefährlich. Und deshalb hat er sich so eingerichtet, dass keine Beziehung ihn hält, kein Platz unentbehrlich und vor allem er selbst mobil ist. Eine weise Entscheidung, wie sich auch aktuell zeigt. Ein Spezialfirma für Robotertechnik, als ein ganz seriöser Kunde, beansprucht seine Dienste. Offenbar hat eine Angestellte ein Loch im Budget entdeckt und Christian soll die Ursache finden. Das tut der Zahlenfreak binnen einer Nacht und setzt damit Ereignisse in Gang, die eine fast nicht zu glaubende Kettenreaktion auslösen. Wolff mittendrin. Nun kann er ganz seine andere Stärke ausspielen. Die der unbarmherzigen Kampfmaschine, zu der ihn sein Vater erzogen hat.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558965/

Was für eine Geschichte. Der als Autist aufgewachsene Junge macht eine Karriere, die ihm ob seiner komplizierten Jugend niemand zugetraut hätte. Er dreht ein ganz großes Rad, droht aber sowohl von der Unterwelt wie auch vom Staat angegriffen zu werden. Denn die US-Historie zeigte am Beispiel von General Lee oder Al Capone, dass man, wenn schon nicht strafrechtlich, so doch über den Umweg der Steuer unliebsamen Personen habhaft werden konnte. So auch hier. Nicht das FBI, sondern die Steuerfahndung kommt Wolff auf die Schliche. Ben Affleck gibt den Einzelgänger mit dem nur einen, ausdruckslosem Gesicht, der in Drucksituationen immer wieder auf Rituale zurückgreift. Zurückgezogenes Zahlengenie und Einzelkämpfer in Personalunion, Affleck spielt das glaubhaft. So gelingt es Regisseur Gavin O'Connor sehenswert, die Balance zwischen den beiden gegensätzlichen Polen zu halten, Action und intelligente Spannung kommen gleichberechtigt zum tragen. Also Dinge, die man angesichts des langweiligen Titels kaum hätte erwarten können.

Genre: Thriller; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 128 Minuten; Verleih: WHV; Regie: Gavin O'Connor; Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons; USA 2016