Windkraftanlagenhersteller Senvion streicht Arbeitsplätze

Trampe (DPA) Der Windkraftanlagenhersteller Senvion bekommt den Wettbewerbsdruck in der Branche zu spüren. Um Kosten zu sparen, will er Stellen abbauen, darunter im Barnim. Laut Gewerkschaft trifft dieser Schritt die Belegschaft aus heiterem Himmel.

Der Hersteller Senvion will in diesem Jahr in Deutschland rund 730 Arbeitsplätze streichen.

Das Aus für das Werk des Windradherstellers Senvion in Trampe (Barnim) kommt nach Angaben der IG Metall für die 120 Beschäftigten "vollkommen unvorbereitet". Der Konzern habe im vergangenen Jahr noch "satte Gewinne" eingefahren, wollte ursprünglich in Trampe noch ausbauen, erklärte der Chef der IG Metall in Ostbrandenburg, Peter Ernstdorf, der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Unklar sei auch, was jetzt aus den 80 Mitarbeitern einer in Eberswalde ansässigen Servicefirma werde.

Senvion hatte am Montag angekündigt, deutschlandweit in diesem Jahr rund 730 Stellen streichen zu wollen. Auch Betriebsstätten in Husum (Schleswig-Holstein) und Bremerhaven sollen geschlossen werden. Die Konzernholding begründete die Einschnitte mit einem stärker werdenden Wettbewerbs- und Preisdruck. Deshalb sollen Teile der Produktion verlagert und Standorte in Deutschland aufgegeben werden, wie Senvion mitteilte. Der Vorstand will durch die Umstrukturierung jährlich rund 40 Millionen Euro einsparen.

"Ich bedaure außerordentlich, dass sich Senvion zu diesem Schritt entschieden hat", erklärte Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) in einem schriftlichen Statement. In Berlin und Brandenburg gebe es jede Menge Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die sich mit der Energiewende beschäftigten. Die Region fördere sogar innovative Produkte aus dem Energiebereich.

Von daher ist es für Gerber unverständlich, warum Senvion seinen Standort in Trampe schließen will. Das Unternehmen sollte seinen Standortvorteil mit den vielen Fachkräften nicht aufs Spiel setzen, betonte der Minister. Gerber bot Senvion auch Unterstützung an, "sofern es unsere Unterstützung wünscht", erklärte er.

Auch im Ausland sollen bis zu 50 Stellen wegfallen. Da aber auch rund 120 Stellen aufgebaut werden, fallen unter dem Strich rund 660 Vollzeit-Stellen weg, wie Vorstandschef Jürgen Geißinger der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg erläuterte. "Der Stellenabbau ist leider unvermeidlich, um das Unternehmen als Ganzes mit seinen dann rund 4100 Arbeitsplätzen zukunftsfähig zu erhalten", sagte Geißinger.

Senvion habe in den vergangenen beiden Jahren bereits Abläufe verbessert, Investitionen getätigt und neue Produkte entwickelt. Aber allein der für Senvion bislang starke deutsche Markt habe sich von mehr als 5,0 Gigawatt 2015 installierter Leistung auf 2,8 Gigawatt fast halbiert. "Die Preise haben sich in den vergangenen Jahren um rund 40 Prozent reduziert", sagte Geißinger.

Er will vor allem in Übersee - Südamerika, Australien, Indien sowie den USA - mit Anlagen für den Niedrigwindbereich expandieren. "Ich bin überzeugt, dass wir mit deutscher Technologie die Energiewende auch global zum Erfolg führen", sagte Geißinger. Der mit der Produktentwicklung beschäftigte Standort Osterrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist nach den Angaben kaum vom Stellenabbau betroffen, seinen Verwaltungssitz hat das Unternehmen in Hamburg.

In Deutschland habe Senvion einen Marktanteil von 8 Prozent, berichtete Geißinger. Weltweit rangiere das Unternehmen an vierter Stelle im Windenergie-Anlagenmarkt. Die Festaufträge für 2016 lagen bei 1,3 Milliarden Euro. Einschließlich der noch nicht endgültig festgezurrten Abschlüsse betrugen sie 1,765 Milliarden Euro.

Senvion gibt seine Jahreszahlen für 2016 am Donnerstag bekannt. Für Mittwochmorgen kündigte die IG Metall in Trampe unterdessen eine Protestkundgebung an.