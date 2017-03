Fördermittel für Kitas

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Zahlreiche Kindertagesstätten im östlichen Havelland können sich über die Bewilligung von Fördergeldern aus dem Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" freuen. So erhalten laut Angaben des CDU-Bundestagsabgeordneten Uwe Feiler die "Kita unter den Kiefern" in Falkensee, die Kitas "Kunterbunt" und "Lietzower Luchwinkel" in Nauen sowie die Kindertagsstätten "Waldwichtel" und "Waldeck" in Schönwalde-Glien finanzielle Unterstützung.