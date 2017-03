Mordkommission ermittelt nach Knochenfund

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg (MZV) Ein Spaziergänger hat am Sonntag am Böbereckensee bei Rheinsberg Knochen gefunden. Nun ermittelt die Polizei, ob diese zu einem Menschen gehören.

Laut Polizeisprecherin Dörte Röhrs ist die Zahl der gefundenen Überreste noch nicht bekannt. Eine Laboranalyse soll Aufschluss darüber geben, zu welchem Lebewesen die Knochen gehören. Sollte es sich um die eines Menschen handeln, werden auch - soweit möglich - Geschlecht, Größe und Liegezeit ermittelt werden. Das ist jedoch schwierig wenn, abgesehen von den Skelettteilen, jedes weitere biologische Material fehlt,. Die Ermittler gleichen zudem die Vermisstenfälle der vergangenen Jahre ab. Im Sommer 2013 war etwa eine damals 78-Jährige an Demenz erkrankte Urlauberin spurlos verschwunden. "Ich glaube, jeder Polizist in Ostprignitz-Ruppin hat gleich an diesen Fall gedacht", so Röhrs.Doch auch in Mecklenburg-Vorpommern wird jemand vermisst und im Raum Rheinsberg vermutet. Die Neuruppiner Polizei steht daher in Kontakt mit den dortigen Ermittlern. Sollte es sich um menschliche Knochen handeln, versuchen die Beamten auch, die Todesursache herauszufinden.