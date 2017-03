artikel-ansicht/dg/0/

Schönefeld (dpa) Der inzwischen abgesagte Start des neuen Hauptstadtflughafens in diesem Jahr galt Beratern des Unternehmens schon im vergangenen Herbst als wenig wahrscheinlich. Aus Sicht von Roland Berger war der Termin seinerzeit nur noch erreichbar, wenn der Probebetrieb und die Inbetriebnahme parallel liefen und Betriebsrisiken in der Startphase akzeptiert würden. Das geht aus einer Präsentation für den Projektausschuss vom September 2016 her, die der Flughafen am Montag veröffentlichte. Vorgelegt wurde auch eine Untersuchung der Netherlands Airports Consultants mit demselben Datum. Sie hielten einen Start im Oktober oder November 2017 für machbar. "Ein Flughafen ist nie 100 Prozent", heißt es darin.