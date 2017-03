Bund und Länder schaffen Schnittstelle bei Rückführungen

artikel-ansicht/dg/0/

Bund und Länder gehen Maßnahmen für eine konsequentere Abschiebepraxis derzeit quasi im Zwei-Wochen-Takt an. Ausgangspunkt ist eine Verständigung von Anfang Februar: Nicht einmal vierzehn Tage darauf beschließt das Kabinett einen entsprechenden Gesetzentwurf. Und noch einmal rund zwei Wochen später nimmt nun zusätzlich ein sogenanntes Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr (ZUR) die Arbeit auf. Die Opposition bezeichnet es anders. Die Opposition spricht von einem "Abschiebezentrum" oder einer "Bundesabschiebehörde".

Noch wirkt alles ein wenig provisorisch in der ersten Etage der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Berlin-Wilmersdorf, in die das ZUR einziehen soll. Man ist dem verabredeten Zeitplan zur Schaffung der Stelle deutlich voraus. Ab Mai soll die Einrichtung voll arbeitsfähig sein. Sie geht zurück auf einen Beschluss der Länder-Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) von Anfang Februar.

"Wir stehen dazu, dass die freiwillige Rückkehr Vorrang hat", sagt Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Montag bei einem Besuch. Er spricht in einem kahlen und fensterlosen Raum, in dem der Fußbodenbelag in großen Teilen noch fehlt. "Aber wenn freiwillige Rückkehr nicht hilft, dann muss auch eine Abschiebung das rechtsstaatliche Mittel sein, um die Ausreisepflicht durchzusetzen."

Abschiebungen sind eigentlich Sache der Länder. Doch de Maizière hat bei ihnen wiederholt mangelnde Konsequenz ausgemacht - nicht nur beim Streitpunkt Afghanistan. Mit dem ZUR bekommt er, worauf er seit langem drängt: Mehr Mitwirkungsmöglichkeiten des Bundes.

Experten von Bund und Ländern sollen im ZUR zusammenarbeiten, um etwa die Zahl der Rückführungen und freiwilligen Ausreisen zu steigern. Sammelabschiebungen sollen dort koordiniert werden. Ein Fokus liegt auch auf "Gefährdern" und Intensivstraftätern, die Deutschland schnell verlassen sollen, wie Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) betont.

Dass die Länder mit der Errichtung des ZUR einverstanden waren, liegt nicht allein an den Herausforderungen durch die steigende Zahl an Ausreisepflichtigen und Asylbewerbern ohne Bleibeperspektive. Ein Grund ist auch das Weihnachtsmarkt-Attentat von Berlin: Der abgelehnte Asylbewerber Anis Amri hatte Mitte Dezember zwölf Menschen getötet. Der als islamistischer Gefährder eingestufte Tunesier war ausreisepflichtig, konnte aber nicht abgeschoben werden, weil Behörden in seinem Heimatland die Papiere dafür zunächst nicht geschickt hatten.

Die Kommunikation mit den Herkunftsstaaten in solchen Fällen übernahmen bislang oft kommunale Einrichtungen. Im Fall Amri hatte vor allem die Ausländerbehörde Kleve die tunesischen Behörden kontaktiert. Der Bund bringt auf diesem Feld deutlich mehr Kenntnisse mit. Deshalb will man hier nun enger kooperieren. Vertreter des Bundes sollen bei der Beschaffung von Ausweisdokumenten helfen. Nicht ohne Grund ist das ZUR in Berlin angesiedelt, dem Standort aller Botschaften.

"Wir wollen raus aus gegenseitigen Vorwürfen, vom Bund an die Länder, von den Ländern an den Bund", betont de Maizière zum Ende seines Statements. "Und das gemeinsame Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr ist hierfür ein sichtbares Zeichen." Die Opposition sieht in dem Schulterschluss jedoch eine Gefahr. "Dieses Zentrum ist ein Schritt hin zu einem zentralen Abschiebeapparat unter de Maizières Führung", warnt die innenpolitische Sprecherin der Linken-Bundestagsfraktion, Ulla Jelpke. "Die föderalen Strukturen werden geschwächt, um humanitäre Handlungsspielräume der Länder bei Abschiebungen zu beseitigen."