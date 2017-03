Trinken und rauchen unterm Brandmelder

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Gleich zweimal rückte die Neuruppiner Feuerwehr am Sonntag wegen Fehlalarm aus. Ein besorgter Nachbar hatte gegen 7.15 Uhr die Rettungskräfte alarmiert, weil in der Wohnung eines 33-Jährigen an der Anna-Hausen-Straße der Brandmelder Alarm schlug, aber niemand die Tür öffnete. Die Polizei öffnete diese und fand den stark alkoholisierten Mann schlafend vor - direkt unter dem Brandmelder. Sein Essen, das auf dem Herd vor sich hin köchelte und schon rauchte, hatte den Alarm ausgelöst. Die Polizei prüft nun, ob der 33-Jährige den Einsatz bezahlen muss. Knapp zwei Stunden später schlug ein Brandmelder in der Virchowstraße an, weil ein 68-jähriger in einer Einrichtung für betreutes Wohnen trotz Verbots eine Zigarette rauchte. Auch für ihn könnte es teuer werden.