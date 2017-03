Stroh in Scheune abgebrannt

artikel-ansicht/dg/0/

Segeletz (MZV) In einer baufälligen Segeletzer Scheune ist am Sonntagabend Stroh abgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen rasch eindämmen, so dass das Gebäude trotz seines Zustands insgesamt stehen blieb und auch Nachbargrundstücke verschont blieben. Der Einsatz begann gegen 20.30 Uhr und dauerte zirka viereinhalb Stunden. Auch am Morgen mussten laut Gemeindebrandmeister Ralf Hohmann noch einmal Glutnester gelöscht werden. Mittlerweile ist sämtliche Gefahr aber gebannt.