Freude hier, Ärger dort

Fürstenwalde: "Unsere Einwendungen wurden berücksichtigt", sagt Bürgermeister Hans Ulrich Hengst. Das Windgebiet im Südosten von Fürstenwalde sei erweitert worden. Wenn das so umgesetzt wird, können dort die Pläne für das "Forschungszentrum für nachhaltige Energiesysteme und Speichertechnologien" (Fones) umgesetzt werden. Vier Türme sind geplant, die unter anderem für andere Forschungsmodule Energie erzeugen sollen. Allerdings verweist Hengst darauf, dass dort große Flächen dem Land gehören. Ob das eine Vermarktung anstrebe, entziehe sich seiner Kenntnis. Wenn das Windeignungsgebiet bestätigt ist, haben Interessenten aber das Recht, Anlagen zu errichten. Nur wenig partizipiert Fürstenwalde vom vergrößerten Windeignungsgebiet rund um Buchholz. Der größte Teil der Flächen gehört zu Steinhöfeler Ortsteilen. Positiv bewertet Hengst auch, dass die Windmühlen bei Molkenberg in der neuen Planung nicht mehr auftauchen. "Sie sind zu nahe an Wohngebieten", erklärt er. Das bedeutet: Solange sie noch halten, können sie dort stehen, ein Ersatz der alten Anlagen ist aber nicht möglich.

Steinhöfel: Zwei Gebiete sind weggefallen - am Heinersdorfer Vorwerk, weil Fledermäuse, Kraniche und Weißstörche dort leben, und Hasenfelde-Arensdorf. Auch dieses liegt im Schutzbereich von Kranich und Weißstorch. Das dritte, Müncheberg-Mittelheide, hat sich um das Steinhöfeler Gebiet verringert. Es wurde halbiert. Auch hier der Grund: Schutzgebiete.

Grünheide: Laut Entwurf soll zwischen Hangelsberg und Kienbaum ein 379 Hektar großes Eignungsgebiet ausgewiesen werden. Die Gemeinde hatte 2016 eine ablehnende Stellungnahme geschrieben. Dennoch blieb das Gebiet im Plan. "Es haben sich auch schon Firmen bei uns vorgestellt, die Windräder bauen wollen", sagt Bauamtsleiterin Claudia Kulosa. Dennoch will die Gemeinde weiter versuchen, dass Gebiet zu verhindern. "Wir haben uns jetzt an den Naturschutzbund gewandt, mit der Bitte, dass er uns unterstützt", sagt die Bauamtsleiterin. Auch zum aktuellen Entwurf solle noch eine ablehnende Stellungnahme abgegeben werden. Das Eignungsgebiet am Maxsee, das nicht im Gemeindegebiet liegt, aber dennoch Auswirkungen auf Kagel hat, ist ebenfalls im Entwurf geblieben.

Spreenhagen: Ein Eignungsgebiet wird nahe des Dreiecks Spreeau ausgewiesen, es gehört zur Gemarkung Hartmannsdorf. Es hat eine Größe von 420 Hektar und grenzt an den bestehenden Windpark Uckley-Nord, der im Landkreis Dahme-Spreewald und damit in einer anderen Planungsregion liegt. Die Firma Abo-Wind hat dort zehn Windräder aufgestellt, die fast 200 Meter hoch sind. Der Windpark wurde in Wernsdorf von einer Bürgerinitiative bekämpft, die auch eine Klage des Nabu gegen Abo-Wind finanzierte. Sie endete vor dem Cottbuser Verwaltungsgericht mit einem Vergleich. Kurz danach wurde der Windpark an ein Konsortium kommunaler Versorgungsbetriebe verkauft; die Firma Abo-Wind macht aber weiter die Betriebsführung. Sie hat nach Angaben eines Sprechers auch ein Gebot für den neuen Windpark abgegeben. "Eine Entscheidung von Seiten des Flächenbesitzers sei aber noch nicht gefallen.

Odervorland: Der Windpark bei Jacobsdorf soll erweitert werden. Das heißt, dass zu den rund 50 bestehenden Rädern weitere hinzukommen. Investor Heinrich Lohmann berichtete im Bau-ausschuss von entweder elf oder 14 Windrädern, die in Richtung Pillgram aufgestellt werden sollen. Er bat um einen Bebauungsplan zur Erweiterung der Fläche. Das Gebiet soll gen Osten wachsen, wenn auch kleiner als geplant, weil man 500 Meter Abstand zu Kranich und Rotmilan halten muss. Er sprach von Windrädern mit 200 Metern Nabenhöhe. Viele Abgeordnete befürchteten Schlagschatten, Lärm und Wertverlust von Grundstücken. Gleichzeitig argumentierten sie, nur wenn man einen Plan für das neue Feld aufstelle, habe man noch Einfluss, beispielsweise auf Ersatzpflanzungen. Im Entwurf der Planungsgemeinschaft vorgesehen sind außerdem Windkraftflächen zwischen Berkenbrück und Briesen, bei Alt Madlitz und bei Biegen.

Der Entwurf kann bis 30. April in der Kreisverwaltung in Beeskow eingesehen werden.