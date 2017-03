Atlético-Stürmer Torres zurück im Training

artikel-ansicht/dg/0/

Der Fußball-Profi kehrte elf Tage nach seinem Sturz auf den Kopf ins Mannschaftstraining des spanischen Clubs zurück, wie Atlético mitteilte. Der 32-Jährige war nach einem Zweikampf in der Partie gegen Deportivo La Coruña bewusstlos liegengeblieben und ins Krankenhaus gebracht worden, hatte sich aber keine ernsteren Verletzungen zugezogen. Leverkusen muss nach dem 2:4 (0:2) im Hinspiel nun am Mittwoch in Madrid antreten.